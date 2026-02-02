首例漢他病毒不治　醫示警1症狀：8、9成死亡

▲漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。（圖／達志示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，大部分感染漢他病毒會死亡，其實8、9成都跟「大白肺」有關，就是嚴重呼吸衰竭肺炎。疾管署建議，年前大掃除至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

染漢他病毒一開始症狀似感冒

蘇一峰拍片表示，感染漢他病毒可能3-5天潛伏期，一開始症狀跟一般感冒差不多，可能喉嚨痛、流鼻水、發燒。

蘇一峰指出，如果接下來比較重症，就會出現發高燒、全身痠痛，並開始出現一些血液變化，最主要變化是血小板低下，因身體有嚴重敗血症，可能造成出血，所以以前說這叫「出血熱」。

▼漢他病毒介紹。（圖／疾管署提供）



出現「大白肺」8、9成死亡

蘇一峰提到，最重要可能還併發「大白肺」，就是嚴重呼吸衰竭肺炎，所以大部分感染漢他病毒會死亡，其實8、9成都跟大白肺有關；這名老翁也是感染後，出現嚴重肺部浸潤，進加護病房還是搶救不治。

蘇一峰說，感染漢他病毒沒有特效藥，還是要照一般胸腔大白肺治療方式，給予抗生素或類固醇，及呼吸器氧氣支持，還有生命儀器監測。

蘇一峰表示，而高危險族群包括65歲以上老人、平常有慢性病者、心肺疾病肝肺疾病免疫差的人、糖尿病者等。

▼漢他病毒介紹。（圖／疾管署提供）

北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，疾管署署長羅一鈞表示，該名個案為25年來首例漢他死亡案例。疾管署副署長林明誠說明，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫；隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善；於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡；地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

▼防鼠3不。（圖／疾管署提供）

疾管署：大掃除戴口罩

疾管署提醒，國人習慣過年前大掃除，建議大家清理屋內外環境時，至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒；如有老鼠屎、尿，先用稀釋的漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理，這樣較安全。

疾管署說，如果抹布、拖把、掃帚、刷子清理過老鼠排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物；防鼠（不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來）和滅鼠（鼠餌、鼠籠、黏鼠板），這是每個家庭都要注意的課題。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物，或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

▼防鼠3不。（圖／台北市衛生局提供）

