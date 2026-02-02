誤當感冒恐沒命！「5種偽裝病」咳起來很像　醫：超過2周快就醫

▲許多呼吸道疾病初期症狀輕微，易當普通感冒。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近日氣溫驟降，身邊咳嗽聲此起彼落，但千萬別以為「只是小感冒」就輕忽！大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢示警，冬季是呼吸道疾病高峰期，最棘手的是，長輩與慢性肺病患者，若將嚴重的肺炎、肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療而釀成生命危險。為了不讓小病拖成大病，民眾務必學會辨識「常見疾病特徵」，別讓死神藏在細節裡。

林孟賢醫師進一步指出，冬季呼吸道疾病激增主要受三大因素影響：溫差變化劇烈、寒冷乾燥空氣以及PM2.5空氣污染。這些因素不僅容易引發感冒、流感、肺炎，更可能誘發慢性阻塞性肺疾病（COPD）、氣喘及肺結核等慢性疾病惡化。

林孟賢接著說，由於流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，患者會出現咳嗽加劇、痰液變濃稠且不易咳出等症狀，對於本身有慢性肺病的患者，更可能導致呼吸困難惡化，大幅提高住院率及死亡風險。

▲大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢。（圖／大千綜合醫院提供）

許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆而被忽略。民眾應認識以下常見疾病特徵：

•感冒、流感：咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒

•肺結核：持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食慾不振

•肺炎：咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難

•慢性阻塞性肺疾病（COPD）：持續咳嗽、咳痰、呼吸困難

•氣喘：咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難

林孟賢強調，若出現超過2到3周久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，千萬別輕忽，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。

同時，林孟賢也呼籲民眾做好冬季防護措施，包含：注意防寒保暖、按時服藥、外出佩戴口罩、空污嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息、慢性肺病患者更應定期回診追蹤。最重要的是，高風險族群應施打三大疫苗：肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及最新病毒株的新冠疫苗，才能有效提升保護力、預防重症。