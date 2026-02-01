咳嗽咳不停　營養師示警「7大NG飲食」別碰

▲營養師提醒，咳嗽要注意飲食習慣。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

突如其來又停不下來的咳嗽，常讓人感到尷尬又困擾，多數人直覺將咳嗽歸因於感冒或空氣品質不佳，但營養師提醒，日常飲食其實也可能是讓咳嗽加重、甚至久咳不癒的關鍵因素。

好食課營養師林世航指出，部分食物可能刺激呼吸道、加重發炎或引發過敏與胃食道逆流，進而誘發或惡化咳嗽症狀。他特別整理出「7大咳嗽NG飲食」，提醒民眾在咳嗽期間應特別留意。

1.甜食：雖然適度的蔗糖可降低喉嚨敏感度，蜂蜜也可幫助舒緩咳嗽問題，但甜食大多參雜人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽或加重發炎問題。

2.油炸食品：炸物通常乾且硬，容易刺激口腔及食道黏膜，加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

3.辛辣食物：容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

4.高組織胺食物：如果自身本來就是過敏體質，遇上花粉、灰塵等過敏原就容易因體內釋出大量組織胺而有紅腫、發癢、流鼻水等問題，此時建議避免食用高組織胺食物（如加工肉品、發酵食品、酒），以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

5.易碎/鬆散食物：吞嚥困難或是喉嚨痛的人食用餅乾、糕餅等易碎或容易產生屑屑的食物，很可能因食物太乾難成團而被嗆到引發咳嗽問題。

6.冰品冷飲：雖然喉嚨痛喝冷飲可舒緩疼痛感，但如果有嚴重咳嗽問題者，需注意冰品可能因刺激呼吸道而加重咳嗽問題。

7.易引發胃食道逆流食物：胃食道逆流其實不單單只有火燒心這一症狀，除了常見的打嗝、脹氣、嘔吐外，胃食道逆流還有一些非典型症狀就是咳嗽，可能是因胃酸或胃中的酸氣刺激到食道神經而造成咳嗽不斷，如果飯後容易咳嗽者要特別注意。