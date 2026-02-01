視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

▲台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

70歲的王女士半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、視力自然退化，並未特別在意，直到視力模糊情況逐漸加重，連電視字幕都看不清楚，才到眼科就診。檢查發現右眼視力僅剩0.1，進一步檢查卻意外揪出腦部血管病變，所幸即時治療，成功避免失明與腦出血風險。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，初步檢查顯示王女士右眼視力明顯下降，但眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜等結構皆未發現異常，無法解釋視力快速惡化的原因，由於臨床表現與眼部檢查結果不符，懷疑可能與視神經或腦部病變相關，隨即安排核磁共振（MRI）檢查。

影像結果顯示，王女士為「右側內頸動脈眼分支血管瘤」，血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊。經會診放射科醫師後，立即進行放射介入治療，阻斷血管瘤內血流，解除對視神經的壓迫，成功降低失明與腦出血等嚴重併發症風險，目前王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤中。

謝繡卉說明，眼睛的功能在於接收光線並形成影像，經由視神經將訊號傳送至大腦視覺中樞進行判讀，因此視神經本身屬於中樞神經系統的一部分，當神經或腦部出現病變時，可能影響視覺傳導或解讀能力，進而表現為視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀。

臨床上，腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至多發性硬化症等神經退化性疾病，都可能以視覺異常作為初期表現。謝繡卉提醒，這類疾病在初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被誤以為只是眼睛老化或用眼過度，若未及時診斷治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

除了腦部疾病，常見的眼科問題如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變或視網膜疾病，也都可能造成視力下降。

至於視力模糊是否只是用眼疲勞，謝繡卉也提供簡易判斷原則，若在充分休息後視力可明顯改善，多半與長時間使用手機、電腦造成的眼睛疲勞有關，但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不應輕忽，應儘早就醫檢查。