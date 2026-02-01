德國「愛他美」奶粉疑仙人掌桿菌污染　食藥署：國內未輸入

▲「愛他美（Aptamil）」嬰兒配方奶粉可能受到「仙人掌桿菌毒素」污染。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

法國食品和飲料集團達能（Danone）旗下的「愛他美（Aptamil）」嬰兒配方奶粉可能受到「仙人掌桿菌毒素（Cereulid）」污染，正在德國召回相關產品。對此，食藥署表示，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品。

該公司表示，受影響的包含三批產品，分別是「(1) 愛他美PronutraPre，1200克裝，有效日期至2026年11月19日；(2) 愛他美Pronutra1DE，800克裝，有效日期至2026年11月10日；(3) 愛他美ProfuturaPreD，800克裝，有效日期至2027年4月20日」。

食藥署表示，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70%，食品被污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏之外，大多數食品的外觀都正常，造成原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

食藥署強調，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品，若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並主動暫停疑慮產品販售或使用，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位。