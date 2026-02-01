ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」　元凶竟是爸爸害的

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲13歲少女罹患胃癌，醫生指出，從小暴露在二手菸環境中是重要誘因。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

大陸河南省腫瘤醫院近日接診了一名13歲胃癌晚期女孩。醫生指出，女孩長期生活在父親吸菸的家庭環境中，持續吸入二手菸，成為重要致病因素，手術中發現其癌細胞已全身多發轉移，腹腔布滿腫瘤，已無法手術、無治癒可能。專家提醒，一手菸和二手菸危害相同，尤其對兒童影響嚴重，呼籲家長遠離香菸，切勿在家庭中吸菸。

綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主治醫生受訪時表示，手術過程中發現女孩病情極其嚴重，癌細胞已發生全身多發轉移，「腹腔打開後，像撒豆子一樣布滿大小不一的腫瘤，根本無法實施手術，只能關閉腹腔。」醫生坦言，這類情況已失去手術和治癒的可能，讓人既心痛又憤怒。

專家提醒，二手菸與一手菸一樣含有大量有害物質，只要被吸入，就會對人體各系統造成損害，兒童和青少年尤為脆弱。醫療機構再次呼籲公眾重視相關問題，遠離菸草，尤其不要在家庭環境中吸菸，以免給孩子留下無法挽回的健康傷害。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

延伸閱讀
同事上班打混具「1技能」多領5千　他怨不平衡過來人曝現實面：是真的
女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？　婚後條件嚇到一票人狂勸退
原始連結

【噴2層樓高】萬里加投公共浴池鑽探　「竟挖到溫泉」狂噴6米超驚人

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腎衰又罹癌！醫見他「清淡菜單」搖頭　慘中肝腎5殺手

爛痘搞1年！女大生臉「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩　醫：妳餵飽牠們

13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」　元凶竟是爸爸害的

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫：私密處也發炎

咳嗽咳不停　營養師示警「7大NG飲食」別碰

視力模糊別只怪老化　7旬婦竟事是「腦血管瘤」壓迫視神經

德國「愛他美」奶粉疑仙人掌桿菌污染　食藥署：國內未輸入

不菸酒罹胃癌…他嚇壞：只是脹氣！醫揭元凶「30%台人都有」

高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

韓國「諾羅病毒」暴增　羅一鈞：在當地吃海鮮、飲水要注意

讀者迴響

回到最上面