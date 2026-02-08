脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把強50倍＝開外掛

▲大花椰菜和小芽苗是肝臟排毒的完美搭配。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人脂肪肝盛行率約為33.3%，而每當健檢紅字亮起，許多民眾第一反應常是：「是不是要吃什麼保肝藥？」對此，功能醫學醫師許嘉珊建議，比起急著找保健品，不如先檢視日常飲食。她指出，十字花科蔬菜是肝臟解毒的強力後盾，特別是「大花椰菜」與「青花椰苗」這對黃金組合，若吃對方法，能啟動最高等級的細胞防禦。

瀚仕診所功能醫學醫師許嘉珊在粉專分享，許多人誤以為營養價值高的青花椰苗可以完全取代大花椰菜，但她形容，這就像開一間公司，「即使有了超強的總經理，還是需要執行的員工一樣，兩者缺一不可」，因為它們分別負責肝臟解毒的不同面向。

濃度狂勝50倍！它是「解毒總經理」

首先是青花椰苗，許嘉珊將其比喻為高效能的「解毒總經理」。她解釋，發芽3～5天的嫩芽，最迷人之處在於「蘿蔔硫素前驅物」濃度可高達成熟花椰菜的20～50倍。研究顯示，這能啟動細胞內路徑，與降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝指標呈正相關。

許嘉珊指出，青花椰苗負責啟動肝臟的第二階段解毒，「把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出」。不過她也提醒，青花椰苗「很怕熱」，建議生食、細嚼慢嚥或打成精力湯，才能完整獲得酵素活性。

像海綿狂吸廢物 清蒸3～5分鐘最好

至於成熟的大花椰菜，則是勤奮的「清運部隊」。許嘉珊說明，既然有了芽苗，還需要大花椰菜的原因，在於它提供纖維體積與徹底掃蕩毒素的功能。其豐富的膳食纖維像海綿一樣吸附廢物，阻斷毒素被腸道二次吸收回肝臟；此外，它富含I3C（吲哚-3-甲醇），能幫助代謝環境荷爾蒙（如塑化劑），減輕肝臟負擔。

在烹調上，許嘉珊建議大花椰菜「輕蒸3～5分鐘即可」，既保留養分又能減少脹氣。針對想改善脂肪肝的民眾，她推薦採取「雙效方式」：每週至少攝取3～5次十字花科蔬菜（綠花椰、白花椰、高麗菜），幫腸道定期清潔；每天再吃一把（約15～20g）生青花椰苗，幫肝臟開外掛。她強調，「肝臟是沉默的器官，它不見得喜愛大魚大肉，只求你給它對的燃料。」