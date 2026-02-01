腎衰又罹癌！醫見他「清淡菜單」搖頭　慘中肝腎5殺手

▲老伯長年吃白稀飯配陳年醬菜、豆腐乳和肉鬆等，上了年紀後腎衰又罹癌。（示意圖／資料照）

家中長輩常說「吃清淡點」，桌上卻總是擺著豆腐乳、醬瓜配稀飯嗎？小心這種吃法恐賠上性命！腎臟科醫師洪永祥分享真實案例，一名80歲阿公身體硬朗，卻在健檢時發現腎衰竭、甚至罹患大腸癌，追根究柢問題竟出在他吃了數十年的「清淡早餐」。醫師示警，老人因味覺退化偏愛重口味，點名「5大傷肝腎食物」絕對是紅燈地雷。

腎臟科醫師洪永祥在粉專指出，該名住在鄉下的陳姓阿公，平時自認飲食清淡，但近期容易疲勞、下肢水腫，兒子帶他進行全身健檢，一看報告當場嚇壞。阿公腎功能僅剩35分，已是嚴重腎衰竭，且血壓高、心臟差，大腸鏡切片更確診為大腸癌。讓兒子不解的是，「爸爸住在鄉下且飲食清淡，為何健康這麼多問題？」

經問診發現，阿公數十年的「清淡飲食」竟然是「白稀飯配陳年醬菜、豆腐乳與肉鬆」。洪永祥搖頭直言，這根本不清淡，全是加工食品與高油鹽糖地雷，「極容易造成水腫與肝腎衰竭，甚至致癌。」所幸阿公戒掉這些習慣後，半年內腎功能與水腫都大幅改善。

▼豆腐乳鈉含量高，而高鈉攝取是高血壓、中風與腎衰竭的元凶。（示意圖／視覺中國CFP）

洪永祥也公布「長輩傷肝腎食物排行榜」：

第5名：精緻澱粉（白稀飯、白麵條）

看似好消化，其實是「極速血糖炸彈」。熬煮過程破壞澱粉結構，導致GI值（升糖指數）爆表，長期食用不僅增加慢性發炎、脂肪肝風險，高血糖更會引發糖尿病腎病變，讓腎臟過濾網長期處於高壓導致衰竭。

第4名：大骨湯、肉湯

長輩常以為「喝湯能補鈣」，事實上骨頭鈣質難溶於水，湯裡喝到的反而是脂肪、普林與重金屬（如鉛）。這對代謝差的老人來說是腎臟慢性殺手，容易引發痛風、腎結石，肝臟還得忙著代謝重金屬。

第3名：肉鬆、肉乾

許多人誤以為吃肉鬆等於吃肉，但製作過程添加大量油脂、糖與磷酸鹽。其中無機磷吸收率極高，會加速腎絲球硬化、導致血管鈣化；而加工肉品常見的亞硝酸鹽，也會加重肝臟解毒負擔。

第2名：各式醬料、豆腐乳

一小塊豆腐乳，鈉含量就佔了一天建議量的1/3。高鈉攝取是高血壓、中風與腎衰竭的元凶，長期高血壓會造成腎功能不可逆退化；且醬料中的防腐劑與人工色素，對肝腎都是沉重負擔。

第1名：醃漬蔬菜（菜脯、醬瓜、酸菜）

洪永祥點名這絕對是榜首！因為它集結了高鹽（造成高血壓、水腫）、防腐劑以及醃漬過程產生的「亞硝胺」，若保存不當還有發霉（黃麴毒素）風險。研究證實，頻繁攝取會顯著提升食道癌、肝癌發病率，腎臟病患者更應嚴格禁止。