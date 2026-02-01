爛痘搞1年！女大生臉「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩　醫：妳餵飽牠們

▲從顯微鏡下清楚可見，女大生臉上數百隻蠕形蟎蟲的模樣。（圖／王佑鑫醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

北部一名女大生戴著口罩前來求診，主訴臉上「爛痘」搞了一年都沒好，沒想到醫師王佑鑫一照發現根本不是青春痘，而是「蠕形蟎蟲症」。醫師示警，幾乎每個成年人臉上都有這些「乖房客」，靠啃食皮脂與細胞維生，當免疫力下降，或誤用油膩保養品、長期亂擦類固醇藥膏，牠們就會開始「瘋狂生小孩」，瞬間從幾隻暴增至幾萬隻，相當驚悚。

皮膚科醫師王佑鑫在粉專指出，當時見女大生兩頰皮膚與T字部位佈滿紅色丘疹，摸起來粗粗的像砂紙，這高機率是一場「蟲蟲危機」。當告知女大生臉上可能住著一整支「蠕形蟎蟲（Demodex）」特種部隊時，她當場驚喊：「我每天都有洗臉耶！你是嫌我不乾淨嗎？」

擦太油＝餵食 重重毛孔內「瘋狂繁殖」

對此，王佑鑫解釋，這跟洗不乾淨沒關係。他接受《ETtoday健康雲》採訪時進一步說明，蠕形蟎蟲其實是人類皮膚上正常的「共生生物」，主要居住在毛囊和皮脂腺內。在正常數量下，牠們通常不會引起症狀，甚至有助於維持皮膚微生物群的平衡，但當免疫力下降，或是塗了太多油膩保養品，就像是在餵牠們吃大餐，甚至是長期亂擦類固醇，壓制了免疫警察，這些房客就會開始在毛孔裡「瘋狂生小孩」。

王佑鑫進一步分析，只有當蠕形蟎蟲數量「過度增生」時，才會導致疾病。而這通常與個人體質、外在行為有關，包括免疫力較差 （如高壓力、常熬夜）、油性膚質、酒糟性皮膚炎（玫瑰斑）患者、長期使用類固醇及不當護膚習慣，也會導致皮膚自我防禦機制減弱，引發蟎蟲失控。

4特徵揪出「偽裝痘」 小心！這蟲最愛Cosplay

至於哪些壞習慣會惹禍？王佑鑫則強調，像是使用致粉刺性、封閉性太強或具刺激性的產品，破壞皮膚屏障、增加油脂分泌，為蟎蟲創造「完美的繁殖環境」；長期濫用局部或口服類固醇，以及皮膚清潔不當或衛生習慣不佳，皆容易誘發蠕形蟎蟲病。

王佑鑫形容，一旦蟲蟲獲得充足糧草，就會從原本的幾隻，瞬間暴增變成「幾萬隻」，這時就會引發病症。且蠕形蟎蟲是皮膚界的「影帝」，最愛Cosplay成青春痘、酒糟肌或脂漏性皮膚炎。若民眾發現臉上「痘痘」有4大特徵，務必提高警覺：

1. 擦了痘痘藥反而更乾、更紅、更癢。

2. 紅疹集中在T字部位、眼周或嘴巴周圍。

3. 皮膚摸起來粗粗的像「砂紙」（那是蟲多到塞住毛孔造成的脫屑）。

4. 臉部經常莫名發癢，尤其是晚上。

想要「殺蟲」，王佑鑫強調這是一場長期抗戰，別想一夜清空。因為蟲有卵、幼蟲與成蟲，殺了成蟲，深處的卵還會孵化，治療通常需2～4個月。他也呼籲，治療期間切勿「一邊殺蟲一邊餵蟲」，應停用厚重乳霜與致粉刺性產品，否則就是「前門殺敵，後門運糧草」，蟲蟲吃飽飽體力好，怎麼殺得完？只要配合藥物並簡化保養，讓皮膚恢復平衡，這場蟲蟲危機自然能解除。