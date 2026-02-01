「大安森林公園一堆松鼠」民憂傳染漢他病毒　醫解答

▲大安森林公園很多松鼠。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，有民眾憂心，大安森林公園有很多松鼠，是否有傳染漢他病毒的危險？對此，醫師姜冠宇表示，松鼠還好，「鼠類（rat/mouse）排泄物」才是主戰場。疾管署建議，年前大掃除至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

漢他病毒無特效藥

姜冠宇在臉書說，大安區漢他病提醒我們，即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶，可能出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，是會接葉克膜的。

▼漢他命毒介紹。（圖／疾管署提供）



姜冠宇指出，我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃找出脆弱角落。對此，有網友留言，「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險啊？」

醫：松鼠還好，「鼠類排泄物」才是主戰場

姜冠宇回應，松鼠還好，「鼠類（rat/mouse）排泄物」才是主戰場，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方（地下室、倉庫、長期未整理空間），因為粉塵更容易累積並被吸入；公園是開放空間，通常不符合這種條件。

北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，疾管署署長羅一鈞表示，該名個案為25年來首例漢他死亡案例。疾管署副署長林明誠說明，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫；隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善；於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡；地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

▼漢他命毒介紹。（圖／疾管署提供）

疾管署：大掃除戴口罩

疾管署提醒，國人習慣過年前大掃除，建議大家清理屋內外環境時，至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒；如有老鼠屎、尿，先用稀釋的漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理，這樣較安全。

疾管署說，如果抹布、拖把、掃帚、刷子清理過老鼠排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物；防鼠（不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來）和滅鼠（鼠餌、鼠籠、黏鼠板），這是每個家庭都要注意的課題。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物，或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

▼防鼠3不。（圖／疾管署提供）

▼防鼠3不。（圖／台北市衛生局提供）


