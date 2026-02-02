假日後連收4例「C肝同時染梅毒」　醫：驗性病宜同步篩檢肝炎

▲高風險性行為會提高感染性病、肝炎的風險。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

在感染科門診中，病人同時感染C型肝炎與梅毒並非偶發事件，而是多年來反覆被觀察到的現象。醫師表示，在愛滋感染者與愛滋預防性投藥（PrEP）族群中，一旦診斷出梅毒，同時發現C肝感染的機率明顯偏高，甚至在假日後連續收治4人屬於這類個案，相關警訊不容忽視。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛提到，這問題並非近期才有，早在5、6年前，感染科便已持續觀察到此類個案，甚至曾在節慶後的時間點，出現4名病人同時感染梅毒及C肝的情形，顯示病毒可能在特定社交或行為網絡中快速傳播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張雅媛表示，感染科門診追蹤的族群，多半本身有較高的暴露風險，包括高風險性行為或藥癮背景等，不過也因為有追蹤，故可定期抽血，使C肝較容易被即時發現，反而是一般族群，若未主動檢測，往往難以察覺。

針對相關篩檢，張雅媛說，根據以往經驗，若病人診斷出梅毒，通常代表近期曾有高風險暴露，這時應同步了解是否感染C肝，因此在實務操作上，感染科門診往往會將C肝篩檢，與愛滋、梅毒及性傳染病一併評估，特別病人是因性病回診，或接受預防性投藥追蹤時，更會提高警覺，目標是及早找出潛在感染者，避免病毒在高風險族群中持續擴散。

張雅媛提醒，隨著C肝治療效果提升，社會容易誤以為問題已解決， 一旦忽略與其他性病之間的交集，病毒持續在暗處流動的風險就會上升。