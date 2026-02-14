「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

▲女性從備孕、懷孕到產後，身心會經歷連續性變化。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

女性從備孕、懷孕到產後，身心會經歷連續性變化，「飲食」是貫穿三階段最關鍵的基礎。專家指出，備孕期的關鍵不在於「補得多」，而在於「補得對」，在備孕和凍卵前的飲食策略上，建議可從「補充抗氧化食物、選擇優質蛋白質、攝取好油脂」等3大方向著手。

TFC台北生殖中心李怡萱主任醫師指出，不少準備懷孕或考慮凍卵的女性，常會疑惑「過年是不是該多進補，才比較容易懷孕？」但其實備孕時期重點是「補得對」，油膩、熱量高的零食要少吃，最大的飲食方向就是吃正常的原型食物、少碰加工食品，就已經掌握七、八成的健康飲食狀態了。

李怡萱提醒，除了留意飲食，睡眠品質與壓力管理同樣重要，現代人生活壓力大，過年期間又容易面臨親友關心生子進度的無形壓力，能做的就是讓自己心情放輕鬆，讓身體維持穩定的狀態，這對好孕來說其實非常重要。

而在飲食方面，營養師唐維也提到，卵子和身體其他細胞一樣，會受到自由基影響，當氧化壓力過高，就可能影響卵子品質。因此，在備孕和凍卵前的飲食策略上，建議可從以下3大方向著手。

1.補充抗氧化食物

像是莓果類（如藍莓）、深色蔬菜與堅果，不僅富含抗氧化營養素，熱量相對穩定，也有助於體重控制。

2.選擇優質蛋白質來源

過年聚餐常見高油脂肉類，建議以瘦肉比例高的肉品或脂肪含量較低的海鮮如魚、蝦作為主要蛋白質來源，減少身體發炎反應。

3.攝取好的油脂

如鮭魚、橄欖油等富含Omega-3脂肪酸的食材，並以低溫烹調為原則，有助於維持細胞健康、提升卵子品質。