GG流白色液體！他「以為漏精了」　醫一看搖頭：是淋病

記者洪巧藍／台北報導

一名20多歲男性近來尿道口常常出現白色的分泌物，以為自己是血氣旺「漏精」，跑去吃補藥降火氣，結果都沒好，兩個月後到泌尿科就醫，才發現自己根本是得淋病。醫師指出，淋病症狀通常是白色分泌物伴隨排尿疼痛不舒服，如果延誤治療可能會導致睪丸發炎、攝護腺發炎等併發症。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜指出，在診間常遇到患者表示自己近期會「漏精」，以為自己血氣太旺，所以性行為之後精液一直流出來，事實上是感染淋病，尿道出現白色分泌物。

顧芳瑜說明，淋病是一種常見的性傳染病，主要是由「淋病雙球菌 （Neisseria gonorrhoeae）」感染而成，通常會在性行為後的1至14天內發病。男性常見症狀包含尿道流白色分泌物、排尿灼熱；至於女性症狀相對不明顯，往往只有分泌物稍微多一點，容易和一般受排卵期影響造成的「週期性分泌物」所混淆。

顧芳瑜分析，淋病不只藉由下體的性接觸傳染，用口交的方式也有可能造成淋病，這是臨床上常見卻容易被病人忽略的傳染方式。他說，常有病患求診時表示有全程使用保險套，但由於口交通常不會使用保險套，淋病就悄悄以這樣的方式傳播。也因此，臨床上也曾發生過病患的下泌尿道沒有症狀，但喉嚨反覆疼痛，檢查之後才發現是口腔被淋病的細菌所感染造成。

顧芳瑜指出，淋病若延誤治療可能會導致嚴重併發症發生，例如睪丸發炎、攝護腺發炎、不孕、慢性骨盆腔發炎等，但臨床上常常發現有病人未經診斷而去藥局自行買藥，短時間內看起來症狀有緩解，但是沒有把淋病完全去除，所以反覆發生，而且反而可能加重抗藥性，建議民眾若有症狀，還是要尋求醫師診治才能確保治療成效。

顧芳瑜也提醒，淋病很常在伴侶間互相傳染（乒乓球傳染），故當有淋病感染症狀時，伴侶務必也要一起治療，否則當你治療完成，但伴侶沒有治療，很容易又再次感染。