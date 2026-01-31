北市大安區爆漢他病毒死亡　羅一鈞證實「25年來首例」

▲疾管署署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，疾管署署長羅一鈞今（31）日證實，該名個案為25年來首例漢他死亡案例。疾管署副署長林明誠分析大安區疫情，由於老鼠是漢他的重要病媒，習慣人口密集的環境；老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

林明誠昨日說明，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年（2022-2025年）同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為多，其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。

林明誠指出，分析過去10年個案，以1月份病例數最多，共確認8例，另3月至5月病例數也維持在相對高點，顯示漢他病毒在冬末到春季期間比較容易發生；確診個案以市場工作為多。

外界也好奇為何會發生在大安區？林明誠表示，老鼠是漢他的重要病媒，老鼠「們」又很習慣人口密集的環境，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見的老鼠都是漢他、鉤端、地斑重要病媒。蚊子多就容易傳播蟲媒疾病，老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

疾管署提醒，國人習慣過年前大掃除，建議大家清理屋內外環境時，至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。如有老鼠屎、尿，先用稀釋的漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理，這樣較安全。如果抹布、拖把、掃帚、刷子清理過老鼠排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物。防鼠（不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來）和滅鼠（鼠餌、鼠籠、黏鼠板），這是每個家庭都要注意的課題。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

