石崇良談狼醫「人都會犯錯」挨轟失言　醫界緩頰：性騷案有分層級

▲衛福部長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部發生住院醫師性侵女病患、主任性騷醫師等案件，監察院通過糾正台大及衛福部。衛福部長石崇良昨日談到「人都會犯錯」，強調不是一次事件就永遠廢止醫師證書，會有比例原則考量，遭外界質疑失言。醫界今（31）日為石崇良緩頰，性騷事件有很多層級，處理也有一定程序，不應該馬上就跟廢照連在一起。

針對監委要求該有限制機制，以免再有涉案醫師在案發後仍持續執業。石崇良昨日回應，這部分會研擬，不過也不是一次就把涉案醫師排除在這個社會之外，還要看如何接續後面的輔導改善，「人都會犯錯，犯錯之後怎麼輔導回到正軌。」他強調，醫師還是有執業自由，不是一次事件就永遠廢止醫師證書、執照，還是要有比例原則的考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，過往廢止醫師執照相關行為包含犯下性侵害、重大詐欺或者非常嚴重醫療過失，被提出經醫師倫理委員會評議才可以撤照。他說，性騷事件有很多不同層級，包含言語、肢體騷擾、最嚴重性侵等，現在性平相關法規有很好處理，如果嚴重到廢照，應該由醫師倫理委員會處理，兩件事不能混為一談。

外界質疑石崇良失言，陳相國則為他緩頰，「部長仁心寬厚，他應是覺得性騷有很多種層級，如果說一犯到性騷馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權，可能不太公平，他是可能基於善念才會這樣講。」

醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會聯合發布聲明指出，理解民眾不安與疑慮，因醫療關係本質建立在高度信任之上，一旦發生傷害病人的行為，對受害者及社會信任都會造成深刻影響。

「任何對病人身心造成侵害的行為，都不應存在於醫療場域。」聲明強調，醫療體系的首要原則，是確保病人安全與尊嚴。醫療場域應是讓人安心求助的地方，任何違反性別尊重或侵害他人權益的行為，都不應被輕忽，醫界對此一向嚴肅看待，並支持相關事件獲得妥善調查與負責任的處理。

聲明指出，有關性別事件之調查與認定，目前已有性別平等相關法規及性別事件資訊專區等機制處理。對於疑涉性別不當行為之案件，醫業認為應優先確保被害人保護，並透過性平機制進行專業調查，若查證屬實，醫界支持依法從嚴處理，絕不寬貸。

至於醫師執業資格之限制或撤銷，則依醫師法及相關法定程序辦理。聲明表示，醫師執業資格之管理與懲戒，中央及地方醫懲會依法有法學專家學者及社會人士，有明確規範與審查程序，其目的正是為了在保障病人安全下，依法做出最適切且具公信力的處置，讓確定不適任者被排除於醫療體系之外。

聲明認為，社會期待的是「不再發生傷害」，而非僅止於討論處罰形式，持續從源頭強化預防機制、重視專業倫理與性平教育，方能建立安全、受尊重且值得信賴之醫療環境。醫界強調，將與主管機關持續合作，加強預防與教育，落實醫療場域的安全與尊重，期盼透過合作與制度建構，維護醫療場域的安全與信賴，讓每位病人都能安心就醫，醫療同仁安心執業。