她記憶變差、暴躁誤當失智　7公分「嗅溝腦膜瘤」惹禍

▲長者表現出失智症狀，有時候可能是其他腦部問題。（圖／示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

70多歲林女士，近一年出現記憶變差、情緒暴躁與脫序行為，最初被當成老化或失智前期，接受精神科用藥仍惡化。直至因頭痛、視力模糊就醫，腦部影像發現前額葉下方有1顆約7公分的「嗅溝腦膜瘤」。所幸經過精細開顱手術完整切除後，不到1個月，記憶力與判斷力恢復、性情回復以往，先前被誤認為「失智」的症狀完全消失。

收治個案的國泰綜合醫院神經外科主任謝政達表示，腦膜瘤多屬良性，緩慢生長，長在覆蓋大腦的腦膜；嗅溝腦膜瘤位於額葉底部、鼻腔上方的嗅溝區，額葉主要與計畫、判斷、人格、情緒與工作記憶等功能有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

初期小的腫瘤通常為無症狀，但當腫瘤增大壓迫額葉功能時，便會出現記憶衰退、判斷力下降、情緒易怒、人格改變等症狀，臨床上容易與老化或失智診斷混淆。

謝政達指出，如果出現近期記憶力明顯下降、判斷與執行功能退步、個性與情緒明顯改變（暴躁、脫序）、持續或漸進性頭痛、視力模糊/視野缺損、新發作的癲癇、步態不穩、嗅覺減退等症狀，且在數週至數月內明顯惡化，或精神科治療效果不佳，建議儘速就醫做神經學、影像學等檢查評估。

至於相關治療，謝政達說明，需綜合腫瘤大小、位置、症狀、患者年齡與共病評估，手術切除為首選，透過完整或最大範圍安全切除，解除腦部壓迫、改善症狀並取得病理組織進行化驗。多數良性腦膜瘤只要能完整切除，術後復發率低，臨床症狀常可明顯改善。其餘還有放射治療、立體定位放療、藥物與標靶等，至於體積小、無症狀、成長極慢的腦膜瘤，可定期MRI追蹤，一旦出現症狀或腫瘤變大再進行治療。

不是每個看似失智的退化，都真的是失智。謝政達提醒，長輩若在短時間內出現與過往不同的認知與個性改變，勿僅以「老化」解釋；症狀進展快速、合併頭痛或視力變化、或治療無效時，應與醫師討論做完整神經學評估與影像檢查。