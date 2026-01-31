台、義攜手開發AI工具「FluDeep」　可預測流感病人30天內死亡率

▲台大醫院與義大利團隊合作開發全新AI工具「FluDeep」，可協助醫師早期預測流感患者死亡風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

國內流感疫情緩升，當急診收治流感病人，醫師必須在很短的時間內判斷病情是否會快速惡化。台大醫院與義大利團隊首度成功整合胸部X光影像及檢驗數據，並模擬診斷流程，開發全新AI工具「FluDeep」，可早期預測流感患者30天內重症、死亡風險，有效提供急診分流輔助，成果已獲國際肯定。

衛福部資訊處處長、台大急診科醫師李建璋為FluDeep研發團隊成員，他表示，研究構想醞釀於新冠疫情初期，當時台大累積大量流感病人的胸部X光片及檢驗資料，團隊考量到急診需求，加上AI趨勢已起步，因此決定以流感為起點，發展一套可協助醫師及早診斷流感重症的AI系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李建璋指出，評估流感重症風險，須依賴年齡、血液檢查、胸部X光等資料，但醫師經驗不同，特別是X光片的判讀可能產生差異，故為減少經驗值的影響，研究團隊訓練AI判讀X光影像，將肺部病況分級，再結合年齡、性別與抽血數據等資訊，整體評估病人30天內的死亡機率。

研究結果顯示，同時整合影像及臨床數據的做法，明顯優於只使用單一資訊來源的模型，且用於合作團隊成員、也就是義大利多位專家所屬醫院，也得到類似的結果，驗證FluDeep具有足夠可信度。研究相關內容已於今年1月發表在國際知名醫學期刊《Journal of the American Medical Informatics Association》。

李建璋說明，FluDeep的目標是病人到院後，只要有基本資料、檢驗結果與一張胸部X光，便能快速協助醫療團隊判斷是否需要住院、加強觀察，甚至提早送進加護病房，不僅能加快流程，風險分級也更精準。

▲李建璋（右）與共同開發FluDeep的義大利醫師（左）有師生情誼 。（圖／李建璋提供）

FluDeep能完成跨國驗證，背後還有一段與疫情相關的故事。李建璋分享，他有一名來自義大利的學生，回國成為急診醫師，後來遇上歐洲首波新冠疫情高峰，甚至自己也染疫，一度住進加護病房，康復後再次來台交流，正逢FluDeep研究成熟階段，繼而促成團隊將系統套用於義國資料進行驗證。

李建璋強調，FluDeep不會取代醫師，而是在高壓的急診環境中，協助醫師更早看見威脅，未來若能推進產業合作，將有機會成為支援流感照護的重要工具。