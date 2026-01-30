國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

▲漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，個案為居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，

該個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，餘3名非同住家人無疑似症狀。環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

北市衛生局呼籲，日常要落實居家防鼠3不策略，包括「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。