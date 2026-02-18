不出門社交「糖尿病風險」翻倍！研究：長期孤獨恐誘發慢性發炎

▲春節拜年、走春可改善社交，甚至可降低糖尿病風險 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

過年走春、拜年不只是社交禮儀，竟可能與未來糖尿病風險有關。根據國外最新研究，長期社交互動不足，與體內特定血漿蛋白質的表現型態有關，當身體呈現這類變化，罹患糖尿病的機率恐超過一般人2倍。

高雄初日診所減重專科醫師劉曜增說，這項發表於國際頂尖醫學期刊《Nature Human Behaviour》的研究，利用英國生物庫資料，分析42062名、平均年齡56.4歲的受試者，同時將符合「獨居」、「每月社交接觸少於1次」、「每周參與社交活動少於1次」3項條件中至少2項者，定義為社交孤立族群，並追蹤長達14年。

結果顯示，多達175種蛋白質與長期社交孤立有顯著關聯，其中超過50%在後續追蹤中，與糖尿病、心血管疾病及中風機率上升有關，尤其有1組與代謝過程高度相關的蛋白質，若出現特定變化，發生糖尿病的風險是一般人2.14倍。

劉曜增表示，隨著年齡增長，部分長輩生活圈逐漸縮小，外出與人互動的機會減少，即使飲食清淡，營養攝取沒有大問題，身體的代謝平衡卻仍受到影響，關鍵在於長期缺乏實際人際互動，可能反覆啟動壓力反應，引起慢性發炎，成為慢性病的潛在溫床；相對來說，如有適度的社交關係，則有助於調節體內發炎、免疫與代謝相關機制，身體更健康。

針對春節，劉曜增說，長假正是打破社交孤立的好時機，即使不想人擠人，也可透過飯後與家人外出散步、邀請親友到家中聊天，維持基本互動頻率；飲食方面，走春及團聚仍應留意分量、進食順序，避免高油或高糖整天不斷，才不會抵銷社交互動帶來的健康效益。

劉曜增提醒，社交能為健康加分，但若已有糖尿病或代謝異常，年節期間應持續監測血糖及血壓，若假期後控制明顯變差，應及早回診評估。