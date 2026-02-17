追劇追到眼睛乾　中醫教「按壓4穴位」緩解酸澀

▲連假期間用眼過度，可能惡化乾眼症狀。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

春節忙追劇、滑手機，不少人原本輕微的乾眼症在假期中明顯惡化。中醫師提醒，年節用眼過度加上空調環境及作息紊亂，容易讓眼睛負擔加重，除調整用眼習慣外，適度按摩眼周攢竹穴等4個穴位，可促進局部循環，有助緩解乾眼不適。

恩主公醫院中醫部針傷科主治醫師鄭傑元表示，乾眼症在中醫並非單純眼睛問題，而與整體體質失衡有關，故臨床上會依患者的眼部症狀及全身狀況進行辨證，從根本調整體內狀態，而非只針對眼睛暫時補救。

鄭傑元說明，中醫治療乾眼症，會依不同表現採取相應策略，若眼乾合併頭暈、視力模糊，治療會著重滋補肝腎；若同時出現口乾咽燥、乾咳，則偏向養陰潤燥；容易疲倦、精神不濟者，則會從健脾益氣著手。透過中藥調理，可改善淚液分泌不足，並降低乾眼反覆發作的頻率。

除中藥治療外，日常穴位按摩也是緩解乾眼症的重要輔助方式。鄭傑元建議，可按壓以下眼周穴位，每個穴位按壓10下，直到有輕微的酸脹感為止；每個穴位最好做3循環，每天3至5次，可促進局部氣血循環，減輕眼部疲勞：

●攢竹穴：位於眉頭內側，有助緩解眼痠、眼脹與乾澀不適。

●魚腰穴：位於眉毛中央，可放鬆長時間用眼造成的眼部疲勞。

●絲竹空穴：位於眼尾外側，能減輕眼部緊繃感。

●睛明穴：位於內眼角，有助改善視線模糊與眼睛乾澀。

▲透過按壓眼周特定穴位，可有效減輕眼睛乾澀等不適。（圖／恩主公醫院提供）

鄭傑元提醒，年節期間除了治療，更應避免長時間連續用眼，適度休息、補充水分，並減少環境過度乾燥，再透過中醫調理，乾眼症才能真正穩定下來。