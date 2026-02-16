熬夜過敏發作癢爆　醫揭「異位性皮膚炎」4招預防：別過度清潔

▲異位性皮膚炎的症狀常因春節作息、飲食不正常而加劇。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

異位性皮膚炎常因作息、飲食不正常而加劇，42歲的林小姐便長期苦於此問題，接受西醫治療雖可短暫改善，卻經常復發，而且孩子也陸續出現皮膚搔癢等類似症狀，讓她更困擾，於是她決定同時接受中醫調整體質，結果不僅改善膚況，呼吸道過敏不適也明顯緩解。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主治醫師黃琦雯說，異位性皮膚炎、過敏性鼻炎及氣喘常被稱為「過敏三兄弟」，患者通常不會只有單一疾病，而是依年齡、體質輪流或同時出現；中醫治療與西醫最大的不同，在於不分別處理單一症狀，而是透過整體調理體質，同步改善3種過敏問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃琦雯表示，中醫治療會先進行完整問診及把脈，了解過敏發作的型態、頻率與誘因，再依個人體質搭配中藥調理，目標是降低全身的慢性發炎反應；根據臨床觀察，當體質調整後，皮膚搔癢減輕的同時，鼻炎、流鼻水及氣喘發作頻率也常一起下降。

在中醫治療過程中，可依個別狀況搭配外治法，例如三伏貼或三九貼，協助降低整體過敏反應，平時則可配合穴位按摩，例如迎香、風池、肺俞等，對鼻炎及呼吸道不適也有輔助效果。

黃琦雯也強調，中西醫治療並不衝突，多數患者會先接受皮膚科治療，而中醫的介入多能降低復發頻率，有不少患者合併使用西醫藥物與中醫調理，症狀控制更穩定，也較少反覆發作。

此外，黃琦雯說，要預防異位性皮膚炎發作，建議患者平常注意以下4件事：

●不過度清潔，避免頻繁使用刺激性清潔產品。

●冷氣房或乾燥天氣時，應加強全身保濕。

●飲食避免烤、炸、辣等容易引起發炎反應的食物。

●盡量穿著棉質、透氣衣物，減少汗液刺激皮膚。

黃琦雯提醒，過敏體質需要長期調整，透過中西醫合併治療及生活管理，才能有效打破「過敏三兄弟」反覆上門的循環。