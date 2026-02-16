長輩煮年菜變得好鹹好甜　恐是「糖尿病前期」警訊

▲熟悉的年菜變得好鹹好甜？小心是長輩的糖尿病警訊。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

過年回家吃年菜，總是會期待長輩大展手藝，不過如果口味比記憶中更鹹、更甜，問題可能不只是手滑加太多糖或鹽。醫師指出，當長輩反覆試吃後仍煮出偏重口味的料理，往往代表味覺敏感度正在下降。這種變化不只與年齡老化有關，也可能是糖尿病前期常被忽略的徵兆之一。

開業內科暨減重專科醫師陳威龍指出，隨著年齡增長，味蕾對味道的辨識能力本來就會逐漸下降，特別是鹹味與甜味。不過，不只年齡老化讓長輩需要更高濃度、舌頭才會「有感覺」，這更可能是糖代謝異常的警訊。

根據《Nutrients》刊登的一項研究，比較血糖控制良好的第二型糖尿病患者與健康者的味覺，發現就算血糖控制良好、糖化血色素未超標，且尚未出現任何糖尿病併發症，患者的味覺功能也已經明顯受損。

研究顯示，在甜味辨識上，健康組的正確率為 80.5%，糖尿病組卻只剩53.9%；鹹味辨識也從68.3%降至55.1%。這種味覺異常與病程長短、血糖控制好壞、性別都沒有明顯關聯。也就是說，只要身體開始出現糖代謝問題，舌頭也可能成為發出警訊的器官。陳威龍建議，過年返家可從以下4個生活細節著手，協助留意長輩的健康：

1、陪伴長輩一起下廚

一起備菜、調味，不只拉近感情，也能觀察料理習慣是否出現變化。當味覺變得遲緩，長輩往往需要加更多鹽或糖才吃得到味道，這樣的改變不只增加自身代謝負擔，也會讓全家長期處在高鈉、高糖的飲食環境中。

2、是否從不嗜甜變成偏好甜食

例如過去不喝手搖飲，現在卻會說「珍珠奶茶+1」；以前只喝黑咖啡，現在改成拿鐵甚至半糖。這類口味轉變，可能反映甜味辨識能力下降，是糖代謝異常的潛在警訊。

3、監測血糖與血壓

可以幫長輩準備血糖機與血壓計，養成在家定期量測的習慣。過年期間聚餐頻繁，更容易出現血糖與血壓波動，透過持續監測，才能及早發現異常。

4、送禮選擇更友善代謝的品項

過年送禮時，可用無糖茶葉、無調味堅果或適合長輩的保健品，取代高糖糕餅與甜點。少一點甜，多一點貼心，也能幫助全家降低年節期間的糖分攝取負擔。

陳威龍提醒，許多代謝相關問題在早期並不會帶來明顯不適，卻可能已在身體內悄悄累積。若在年節互動中，察覺親朋好友有任何異常線索，建議年後儘早安排血糖與相關代謝檢查，及早掌握狀況、及早介入。