放療不只治癌症也能改善關節炎　低劑量可緩解7成疼痛

▲退化性關節炎造成的慢性疼痛不易緩解，如今已可藉由低劑量放療獲得改善。(圖／達志示意圖)

記者邱俊吉／台北報導

春節團聚時，常會聽到長輩抱怨關節疼痛，吃藥也難改善。針對這類退化性關節炎患者，醫界近年已導入低劑量放療（LDRT），作為緩解慢性疼痛的新選擇；醫師說，此療法並非破壞組織，而是透過極低劑量的放射線抑制發炎反應，為長期苦於關節痛又不適合手術的病人，提供非侵入性的改善途徑。

針對退化性關節炎，亞東醫院放射腫瘤科主治醫師郭登宇說，其常見於中高齡族群，患者的關節軟骨磨損，並引發長期慢性發炎，導致關節腫脹、僵硬及疼痛，導致活動力受限；傳統治療如止痛藥、消炎藥或關節注射，雖可緩解症狀但難持久，而人工關節置換手術可有長期效果，但侵入性高，並非人人適合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於LDRT，郭登宇說，其治療理念與癌症放療截然不同，臨床使用的總劑量約為3Gy，和癌症放療的60至80 Gy有明顯差距，卻已足可調節關節腔內過度活躍的發炎細胞、例如巨噬細胞及淋巴球，並降低促發炎細胞激素的釋放，使關節內環境由持續發炎轉為較穩定狀態，進而減輕疼痛、腫脹。

目前LDRT的治療流程，已屬高度標準化的門診療程，包含門診評估、影像定位及治療計畫設計，治療時每周3次、共6次，約2周即可完成，過程無痛，也不會影響日常生活。

郭登宇指出，國際臨證已充分支持此療法，例如德國放射腫瘤學會將LDRT列入輕至中度退化性關節炎的治療選項，建議劑量介於3至6Gy；韓國試驗則顯示，接受3Gy治療後，疼痛在4個月內可改善約70%。

郭登宇表示，LDRT完整療程的效果平均可維持6個月或更久，短期副作用極罕見且輕微，通常數日內緩解，而長期影響經大規模追蹤亦證實不會增加癌症風險，對於65歲以上或不適合手術的患者，是兼顧療效及安全性的選擇。