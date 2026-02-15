春節護膚重保濕　醫教5要訣防乾癢：大魚大肉會惡化膚況

▲年節期間應持續護膚、注意保濕，以免收假後膚質劣化。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

春節假期是踏青、走春的高峰，但若忽略皮膚照護，收假後乾癢、泛紅、粉刺甚至皮膚炎常接連出現。醫師表示，年節護膚務必注意保濕，飲食也得避免大魚大肉，若到戶外則須落實防曬，並注意泡湯不能同時敷面膜，卸妝要確實但不宜大力摩擦，謹記這5點將可大幅降低皮膚不適風險。

針對春節護膚5要訣，國泰醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽整理如下：

●保濕

春節天氣多半乾冷，皮膚真正需要保濕的部位是角質層，若角質層含水量不足，皮膚容易變乾、變粗糙，甚至會產生細紋，故出遊前後應適度加強保濕，有助降低乾癢不適。

●飲食

過年難免大魚大肉，但慢性皮膚病患者需特別留意，如有乾癬，則不宜飲酒或食用含人參、當歸、靈芝等中藥食材，以免病情加重；若有酒糟性皮膚炎，麻辣鍋或過熱食物易導致臉部潮紅不適，最好少吃；合併痛風體質者，海鮮加啤酒則恐同時影響關節及皮膚發炎反應，能免則免。

●踏青

許多人以為冬天不必防曬，但紫外線其實全年存在，過度暴露會加速皮膚老化，也增加皮膚癌風險，故外出仍應使用正規防曬產品，建議選擇SPF50、PA++++等級，並注意勿將BB霜當成防曬產品，其主要功能是修飾膚色，並非專業防曬。

●泡湯

假期常見泡湯放鬆，但不宜邊泡邊敷面膜，以免毛孔阻塞，增加接觸性皮膚炎風險，真要用面膜，應於泡湯、沐浴後回家再用；若原本有濕疹或異位性皮膚炎，則應避免酸性較強的硫磺泉，並控制水溫及浸泡時間，以免出現缺脂性皮膚炎。

●卸妝

春節拜年妝容較濃，卸妝若不完全，容易引起皮膚發炎，但卸妝油應輕柔使用，避免大力摩擦、破壞皮膚屏障。

羅陽提醒，年節放鬆不等於放棄保養，只要掌握前述5要訣，相信春節過後仍可維持穩定、健康的膚況。