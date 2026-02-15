「塞車憋7小時」進急診！妻血尿、夫導尿1000cc　醫揭嚴重後果

▲國道塞車常造成憋尿困擾，醫師提醒上路前記得先解尿。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

春節返鄉或出遊，高速公路長時間塞車，「憋尿」成了不少家庭的共同經驗，這卻可能引發急性泌尿道問題。醫師指出，年節期間常見長輩因塞車一路忍尿，最後不是尿不出來，就是因頻尿、疼痛而就醫，甚至有夫妻一起送急診，假期也不得不中斷。

國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，春節不時有憋尿過頭的個案， 例如有一名攝護腺肥大患者與妻子、孩子南下旅遊，在高速公路上塞車高達7小時，抵達目的地後，個案已感覺膀胱脹痛，卻完全尿不出來，而妻子則是頻跑廁所，但尿量不多且伴隨疼痛，最後2人都得就醫，個案被診斷為急性尿滯留，需插尿管引流，結果導出約1000cc尿液。

至於個案的妻子，則確診為膀胱尿道炎，雖接受抗生素治療，後續仍發生血尿，家人也相當驚慌，全家人的旅程也不得不喊停。

蔡樹衛指出，憋尿會讓尿液長時間滯留膀胱，導致膀胱被撐大，久了可能出現疲乏及彈性下降，進而提高膀胱無力與尿滯留風險，到廁所仍尿不出來；此外，尿液停留過久，若又屬女性、高齡族群，更容易因細菌滋生而感染，引發膀胱炎、尿道炎。

蔡樹衛也說，長期反覆憋尿，還可能引起結石、尿液逆流，影響腎功能，故不論男女，均應盡量避免硬撐，春節長途移動時，可透過以下方式預防憋尿傷身：

●出發前約2小時適度控制飲水量，上高速公路前先排尿。

●避免咖啡、茶、可樂等含咖啡因飲料，以免加速尿意。

●行程中看到加油站或休息站，盡量下車排尿，不要一再忍耐。

●長途行車可備妥集尿器、成人尿布或相關用品，以備不時之需。

●攝護腺肥大患者務必規律服藥，勿自行停藥。

蔡樹衛呼籲，年節出遊別輕忽憋尿帶來的健康風險，事前應做好準備，並注意即時排尿，才能真正玩得安心、平安返家。