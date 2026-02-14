防年節大魚大肉打亂控糖　智慧監測血糖「每5分鐘量1次」抓波動

▲春節大量美食下肚恐影響血糖控制，醫師建議糖友透過「連續血糖監測」避免波動。（圖／Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

春節期間大魚大肉，甜點零食不斷，不少糖尿病患者的血糖往往受到影響。醫師說，透過連續血糖監測（CGM），即使年節的作息較為紊亂，或進食時間較不固定，還是能掌握血糖變化，避免因餐飲失控導致連續數日血糖偏高，是糖尿病照護的重要工具。

三軍總醫院新陳代謝科主治醫師何禮如說，傳統血糖機多半只能測量單一時間點，容易錯過飯後高血糖或夜間低血糖，CGM則可每5分鐘量測1次，1天累積288筆數據，能完整呈現血糖起伏情形，其原理是透過配戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度變化，並將數據傳輸至接收器或智慧型手機，協助使用者全面掌握血糖波動。

此外，何禮如說，CGM測量的是「組織間液葡萄糖」，雖與血液中的血糖值有些微時間差，但透過即時趨勢及圖像化分析，反而更能反映血糖變化全貌，有助於日常自我管理。

何禮如並分享一名50歲、罹患第一型糖尿病逾20年的女性個案，其原本多年血糖控制不穩，已出現糖尿病腎病變，經醫療團隊評估後，導入CGM並調整胰島素治療，得以捕捉過去難以察覺的血糖震盪，使治療的調整更有依據，也有助延緩腎功能惡化。

要充分掌握血糖，何禮如強調，不應只看糖化血色素（ HbA1c），CGM 提供「目標範圍內時間（TIR）」、「全天血糖圖譜（AGP） 」等重要資料，更能反映血糖是否穩定，再搭配胰島素幫浦，使「閉環胰島素輸送系統」逐漸成熟，可依即時血糖數據自動微調胰島素劑量，血糖劇烈起伏的風險更小。

何禮如提醒，過年享受美食無可厚非，但穩定血糖才是長久之道，善用智慧監測工具，才能在年節中兼顧口福與健康。