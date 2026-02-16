年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

▲春節期間容易大魚大肉，稍不注意就可能造成腸胃負擔。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

農曆春節期間，親友團圓免不了大魚大肉，再加上手搖飲與酒精飲料推波助瀾，往往造成腸胃負擔。根據衛生福利部台中醫院統計，每年春節期間，因「吃壞肚子」引發急性腸胃炎的就醫人數，較平日至少增加二到三成，成為急診室最常見的「過年症候群」。

台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，年假期間因上吐下瀉到急診就醫的患者中，罹病主因大多與飲食習慣及食物保存有關，其中與短時間內暴飲暴食、攝取過多高油脂及高蛋白食物刺激腸道有關；另年菜若保存不當、重複加熱次數過多，易滋生沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等細菌；排除細菌感染因素，就可能是冬季常見的諾羅病毒群聚感染。

針對年節期間因飲食引發急性腸胃炎的患者，陳莉瑋主任建議，臨床上多以症狀治療為主。其中正在生病的急性期飲食應遵循「少量多餐、清淡易消化」原則，首選白粥、吐司或蒸蛋，並務必大量補充水分與電解質；同時應嚴格避免油炸、辛辣、生食及高油高糖食物。

此外，陳莉瑋特別針對銀髮族與幼童等免疫力較弱的高風險族群提出叮嚀。她提醒，長輩消化功能較慢，應避免攝取過多油飯、年糕等不易消化的糯米類食物；幼童則容易因為攝取過多含糖飲料或零食導致滲透性腹瀉，家長應嚴格控管。若這兩類族群出現持續嘔吐、脫水或活動力下降等症狀，應立即就醫避免引發併發症。

為加強預防意識，陳莉瑋再次呼籲民眾落實食藥署推廣的預防食品中毒「五要」原則，包含「要洗手」、「要新鮮」、「要生熟食分開」、「要徹底加熱超過70℃」以及「要注意保存溫度（冷藏低於7℃，熱食高於60℃）」，避開「危險溫度帶」滋生細菌。注意個人衛生與食物保鮮，才能開開心心過年，避免腸胃不適掃了興。

