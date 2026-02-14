擰抹布就痛！大掃除是「網球肘」發作高峰　醫揭3大地雷動作

▲春節大掃除是網球肘發作高峰。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

55歲的陳太太在春節前連日大掃除，突然感覺手肘外側有明顯疼痛，擰毛巾、提水桶或拿鍋鏟會特別不舒服，且疼痛還向手臂放射，就醫後確診為「網球肘」；醫師說，農曆年前後的大掃除，正是網球肘發作的高風險時期，民眾須多提防。

恩主公醫院中醫針傷科主治醫師鄭傑元說，網球肘常在大掃除時症狀加劇，因清掃常涉及大量重複且用力的前臂動作，例如反覆擰抹布、拖把，需長時間旋轉手腕，或刷洗油污時，手腕維持伸展並用力抓握工具，使前臂伸肌群長時間處於高張力狀態，或提搬重物、長時間擦拭高處窗戶，因手臂上舉、手腕背屈，都會使肌腱反覆承受拉扯與壓力，累積後容易引起發炎及疼痛。

對於中醫治療，鄭傑元說明，會依急性或慢性階段調整策略，原則以局部處理為主，協助緩解疼痛、放鬆緊繃組織並促進修復，有以下3種主要療法：

●針灸：透過針刺疼痛點（阿是穴）及肘部穴位如手三里、曲池，可疏通局部經絡，達到止痛、消炎與放鬆肌肉的效果；搭配合谷、外關等遠端取穴，有助導引氣血、改善循環。慢性疼痛者可合併電療或熱療，加速組織修復。

●推拿：以揉捏、理筋等傷科手法，直接處理受損肌腱與筋膜，放鬆緊繃肌肉，這對慢性期出現的條索狀結節、組織僵硬及活動受限，具有明顯緩解效果。

●內服中藥：依體質、病程調整用藥，急性期以活血化瘀、減輕發炎為主；慢性期著重補益肝腎、強筋壯骨，提升肌腱耐受力與修復能力；若合併風寒溼邪，則加用溫經散寒、祛風除溼藥物調理。

此外，鄭傑元指出，要預防網球肘，日常保養同樣關鍵，應盡量避免長時間、高強度的手腕伸展與旋轉動作，如擰、扭、提等重複進行；工作或家務進行約30分鐘後，記得適度休息並輕柔伸展手臂；需注意手肘保暖，避免寒冷刺激或直接吹冷氣、碰冷水；在慢性疼痛期，可透過溫熱敷促進局部血液循環；在勞動或運動時，可配戴網球肘減壓帶或護具，幫助分散肌腱拉力，降低受傷風險。

鄭傑元提醒，網球肘不只發生在運動族群，家務勞動也是常見誘因，及早調整活動方式並做好保養，才能避免疼痛反覆發作。