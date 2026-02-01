不菸酒罹胃癌…他嚇壞：只是脹氣！醫揭元凶「30%台人都有」

▲男子不菸不酒、無症狀罹患胃癌，元凶是「胃幽門螺旋桿菌」。（圖／林相宏醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

不菸不酒、作息正常竟罹癌！禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名60歲糖友為篩檢胰臟癌就醫，結果胰臟沒事，卻意外揪出3公分「分化不良型胃癌」。醫師表示，男子平時僅偶爾胃脹，奪命元凶其實是全台成人盛行率達30%的「胃幽門螺旋桿菌」，這也是胃癌最重要的風險因子，千萬別忽略。

林相宏醫師在粉專指出，該名男子是長期糖尿病患者，平常「非常注意健康、不菸不酒，血糖控制得很好」，身體也幾乎沒有任何不適。因從衛教資訊得知糖尿病是胰臟癌的風險因子，所以才到院所進行胰臟內視鏡超音波篩檢，並一併進行胃鏡與大腸鏡檢查。

偶爾脹氣罹胃癌 醫揭元凶：80%患者都有

「該說是幸運還是不幸呢？」林相宏感嘆，檢查結果出爐，男子的胰臟雖然沒事，卻在胃鏡下發現一個3公分的腫瘤，切片證實是「分化不良型胃癌」。最可怕的是，患者回想起來，胃部其實沒有任何不舒服，頂多有時候覺得脹氣而已，這也再次凸顯健康檢查的重要性。

許多人疑惑，為什麼生活作息正常卻仍罹患胃癌？林相宏解釋，最關鍵因素就是「胃幽門螺旋桿菌」，這也是胃癌最重要的風險因子，臨床上，胃癌患者有80%都有胃幽門螺旋桿菌。

一口飯害全家！這菌「躲胃30年」 不菸酒照罹癌

林相宏進一步說明，胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，雖然一開始通常沒症狀，但隨著胃黏膜反覆受傷、修復，可能進展成「胃黏膜萎縮→腸化生→胃癌」，這是一個可能長達10～30年的漫長過程，「所以有人生活很健康，卻還是罹癌，常常跟它有關。」

至於感染途徑，常有人誤以為是吃生菜、生魚片導致。林相宏澄清，這雖然會增加風險，但大部分原因並非如此，最重要的來源其實是「家人間的口對口／糞口傳染」。他指出，最大風險就是家人本來就有感染，小時候共用餐具、大人咀嚼後餵食，或是上廁所後洗手不確實，因此污染了水源與食物。

「多數人是在小時候就感染了，不是長大後吃錯一餐造成。」林相宏提醒，感染後通常不會像腸胃炎上吐下瀉，細菌會躲在胃黏膜裡長期造成低度慢性發炎，多數人只有偶爾胃脹、消化不良，甚至完全沒症狀，因此容易被忽略。

林相宏也呼籲，今年開始，政府提供「45歲至74歲民眾可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌」，檢查流程與大腸癌糞便篩檢一樣，可一起完成。考量到20歲以上成年人感染盛行率達30%，建議民眾千萬不要忽略這項潛藏的健康危機。