春節連假塞到崩潰　醫教穴位按完瞬間冷靜

▲鄭惟仁說，透過穴位按壓，可協助駕駛穩定塞車時的焦躁情緒。（圖／交通尖峰示意圖，資料照）



記者白珈陽／台中報導

今年春節連假長達9天，預計小年夜返鄉及年初二回娘家將迎來國道交通尖峰，面對動輒數小時的車陣，許多駕駛容易心浮氣躁，甚至產生「路怒症」。為此，衛生福利部台中醫院中醫科醫師鄭惟仁特別傳授舒壓秘訣，透過簡單的穴位按壓，協助民眾在塞車時平定情緒、提神醒腦，確保行車平安。

鄭惟仁表示，當車輛受困國道進退兩難時，民眾可按壓手腕橫紋正中往上約三橫指寬處的「內關穴」，該穴位具備安定心神、緩解焦慮與胸悶的效果；此外，位於小指延伸至手腕橫紋處凹陷點的「神門穴」，同樣能調節神經系統，有效降低因塞車引發的焦慮不安。

針對長途駕駛最忌諱的疲勞問題，鄭惟仁建議，若感覺睏倦、注意力不集中，可加強按壓雙手虎口處的「合谷穴」。合谷穴能清熱明目、提神醒腦，是長途開車族在車陣中自我保健、提升防禦力的重要穴位。

除了心理調適，生理機能的維護也是長途旅程的關鍵。鄭提醒，上國道前務必精確控制飲水量，並提前規劃休息站如廁行程，因為憋尿造成的膀胱腫脹無法透過穴位緩解，強行憋尿恐導致泌尿道發炎，建議一旦有尿意應盡速排出。