禽流感疫情升溫　石崇良：監測「禽傳人」風險

▲豐康蛋雞場,禽流感,撲殺。（圖／台中市政府提供）

▲台中養雞場發生禽流感。（圖／台中市政府提供）

記者趙于婷／台北報導

全台禽流感疫情升溫，今年目前已累計7處確診案場，其中台中豐原一處蛋雞場疑似延遲通報。衛福部長石崇良今（30日）表示，防疫重點仍在禽傳人風險的監測，且雞蛋食安風險有限，民眾不必過度恐慌。

石崇良今出席「BioBridge+生醫創新橋接機制」MOU簽署儀式受訪時表示，禽流感病毒透過物品傳人的風險低，且雞蛋經充分加熱後，幾乎不會有感染風險，因此食品安全的疑慮相對有限，而且農政單位對禽流感疫情都採撲殺措施，目前發生禽流感雞場的相關雞蛋都已下架。

針對禽流感防疫，石崇良表示，主要著重在人畜共通疾病的監測，因此在候鳥活動頻繁的季節，應減少接觸禽鳥、避免接近養雞場，降低禽傳人的風險。

另外，行政院也正在推動「國家防疫一體聯合行動計畫（One Health）」，這是世界衛生組織長期提醒的重要方向。新興傳染病往往與氣候變遷、物種遷移等整體生態變化有關，疾病才可以在環境中存在並傳播。

石崇良強調，動物、環境都可能牽動疾病的演變，防疫工作要結合農業部、環境部等跨部會力量，共同進行環境監測、動物傳染病防治與風險評估。

