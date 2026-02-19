過年久坐「脖子緊到像中風」　醫激推7穴位：一按肩頸腰臀全鬆了

▲肩頸放鬆穴位按摩。（圖／馬光中醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

過年出門旅遊，不免遇到塞車潮，就算待在家打麻將，大部分時間幾乎都坐著，長期維持同一姿勢容易造成肌肉與筋膜緊繃收縮，形成所謂「肌筋膜症候群」，會出現肩頸痠痛、腰臀僵硬或手腳無力。中醫師建議，年節期間可透過穴位按摩有效舒緩肌筋膜緊繃，促進血液循環。

中醫師王維瀚指出，痠痛其實是中醫門診其中一個常見主訴，最常見的就是辦公室久坐造成全身肌肉痠痛的族群，包括肩頸痠痛、腰痠痛、腳麻，甚至有的人時常反覆頭暈頭痛、睡眠品質差、胸悶呼吸不順、甚至脖子緊繃到覺得自己快中風了，這些都是因為全身循環差造成的現象。除了就醫透過處置緩解外，也推薦民眾可按摩穴位進行肩頸、腰臀放鬆。

【肩頸放鬆穴位】

風池穴：沿耳後乳突邊緣向後滑動，在枕骨下、斜方肌外側凹陷處，可紓解肩頸痠痛、促進頭部血液循環。

肩井穴：位於肩外側緣與大椎穴中點，可舒緩肩背疼痛及落枕僵硬。

天宗穴：肩胛骨正中間，可緩解肩關節炎、肩頸痠痛及手臂無力。

▲腰臀放鬆穴位。

【腰臀放鬆穴位】

環跳穴：站立時臀部凹陷處，可緩解腰臀痛、髖關節痛及下肢痠痛。

風市穴：大腿外側中指指尖位置，有助舒緩膝痛、腰痛及腿腳乏力。

委中穴：膝後中間位置，可利腰腿、舒筋，適用於急性腰痛或脊椎僵硬。

後谿穴：手握拳後小指旁掌肉上，可清熱舒筋、緩解脊椎相關疼痛。