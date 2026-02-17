8症狀=腸胃堵住了　醫教「減脂茶＋穴位按摩」消積食

▲醫師提醒，過年大魚大肉要小心積食。（圖／馬光中醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

農曆新年餐桌上少不了佛跳牆、滷肉等佳餚，但多日大魚大肉容易讓腸胃負擔過重。中醫師指出，短時間內大量進食或咀嚼不充分，容易造成「食積」、「肥胖」，常見症狀包括腹脹、腹悶、噯氣、泛酸、打嗝，嚴重時甚至會出現噁心、嘔吐或腹瀉，建議可透過食療來消積減脂。

中醫師游晏楠表示，過年期間暴飲暴食、缺乏活動，容易造成腸胃氣機不暢，進而引發胃食道逆流或排便不順，因此相當推薦自製「消積減脂茶飲」，第一種是「洛神荷葉茶」，有消脂去油、促進代謝、消除水腫、清熱利濕功效，另外，「山楂烏梅茶」可消積解膩、生津止渴，搭配黨參、茯苓益氣健脾，有助調整腸胃。

▲過年緩解積食穴位。

除了食療之外，也可按摩熱敷幫助消化。建議可按「內關穴」，位於手掌內側橫紋往手肘方向三根手指幅寬處，每側按10秒，每天至少20次；「太白穴」位於足內側緣第一蹠骨小頭後下方凹陷處，每側按10秒。另外，也可在飯後熱敷「下脘穴」、「中脘穴」3～5分鐘，可促進胃腸循環。

游晏楠補充，飯後散步也是消除飽脹感的好方法，有助消化、穩定血糖、促進代謝、改善心情與睡眠、降低心血管負擔。建議時間10～20分鐘，速度以「能輕鬆講話、不喘」為原則，避免劇烈運動。