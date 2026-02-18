瘋玩刮刮樂！醫示警「近失效應」增賭博慾望　2種人最危險

▲春節期間不少民眾喜歡買刮刮樂試手氣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

春節期間不少民眾喜歡買刮刮樂試手氣，但醫師提醒，這類看似「小賭怡情」的活動，背後其實暗藏心理陷阱。研究指出，刮刮樂常見的「小獎勵」與「近失效應」，會顯著提升賭博慾望，尤其對於平時較不擅長深入思考、容易快速做決定的人影響更為明顯，也更容易提高投入頻率。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋表示，「近失效應」（near-miss effect）是指在賭博過程中，結果與中獎只差一步之遙，例如刮刮樂中只差一個符號或數字就能中獎，這樣的情況容易讓玩家產生「差一點就贏了」的錯覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉書瑋指出，這種經驗往往會刺激玩家持續投入，因為玩家會誤以為自己已經非常接近獲勝，甚至認為下一次中獎機率會提高。然而事實上，每一次下注都是獨立事件，刮刮樂的中獎率不會因為前一次「差一點中獎」而改變，也不會因為重複嘗試而提高。

近年多項學術研究也顯示，刮刮樂這類被視為風險較低的賭博活動，仍可能對心理與行為造成潛在影響，且在青少年族群中特別明顯。劉書瑋指出，耶魯大學曾針對一群收到刮刮樂作為禮物的青少年進行研究，結果發現，當刮刮樂被當作禮物送出，可能讓青少年對賭博抱持較寬容的態度，進而增加未來出現賭博問題與成癮風險。

劉書瑋提醒，民眾在參與刮刮樂等活動時，應隨時留意自身的心理狀態與行為變化，避免因節慶氣氛而過度投入。家庭成員若發現親友出現賭博成癮跡象，應避免提供金錢上的援助，而是給予情感支持，並協助尋求專業資源。

劉書瑋強調，若已察覺自己可能出現賭博成癮問題，或擔心身邊親友有相關情況，建議及早尋求專業諮詢與協助，特別是在過年等節慶期間，更應提高警覺，避免在歡樂氣氛中不知不覺陷入成癮風險。