橘子、酒精都NG　春節用藥3原則一次懂

▲台中慈濟醫院藥師沈逸婷提醒慢性病友，春節期間應落實「記得吃、不少吃、注意吃」3大原則。（圖／台中慈濟醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

9天春節假期吃吃喝喝好享受，不過台中慈濟醫院提醒慢性病友，別因為玩過頭而忘記按時服藥，以免病情反彈造成身體負擔，此外柑橘類水果會影響肝臟代謝，也要記得避免大量食用。藥師沈逸婷強調，春節期間應落實「記得吃、不少吃、注意吃」3大原則，並嚴防藥物與酒精、柑橘類或補品產生交互作用，只要提前備藥並規律服用，就能守護健康，安心迎接丙午新年。

春節外出走春旅遊、拜年活動頻繁，部分長輩更迷信「過年吃藥不吉利」，於是自行減藥或停藥，造成血壓飆高、血糖失控，而緊急就醫。沈逸婷指出，慢性病治療必須長期穩定控制，一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔。

沈逸婷表示，落實「記得吃」條件，建議善用手機鬧鐘或提醒工具，避免因外出拜年或旅遊行程繁忙而忘記吃藥；其次是「不少吃」，切勿自行減藥或停藥，他指出，慢性病控制是長期抗戰，隨意調整藥量可能讓病情惡化；最後則是「注意吃」，過節飲食豐盛，團圓餐敘、進補習慣普遍，務必留意食物與藥物的交互作用。沈逸婷提醒，酒精不宜與藥物同時服用，尤其止痛藥、降血糖藥及鎮靜安眠藥絕對不能配酒吃！

此外橘子、葡萄柚等柑橘類水果，會影響肝臟代謝藥物的酵素，服用降血壓或降血脂藥物的慢性病友應避免大量食用，以免藥物濃度過高增加中毒風險；還有常見的當歸、人參等補品，也可能與抗凝血藥物產生交互作用，增加出血機率也要多小心。

