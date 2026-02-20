喝酒利尿膀胱快爆了！5種人「半滴都擠不出」　醫揭禍首

▲過年團聚小心飲酒過量引發「急性尿滯留」，想尿卻尿不出來。（示意圖／記者洪巧藍攝）

團聚喝酒助興，但小心喝到膀胱「爆掉」！泌尿科醫師陳鈺昕警告，過量飲酒會麻痺神經，引發「急性尿滯留」，導致明明膀胱脹痛卻尿不出來。特別是本身有攝護腺肥大、尿道結石，或正在服用感冒藥等「5大族群」風險最高，若酒後出現下腹劇痛、無法排尿，需立即就醫導尿，嚴重恐致膀胱破裂、失血休克。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專發文指出，許多民眾好奇「喝酒不是利尿嗎？怎麼會反而尿不出來？」事實上，酒精確實會抑制腦下垂體分泌「抗利尿激素（ADH）」，一旦此激素被抑制，腎臟無法順利回收水分，會直接將水分流向膀胱排出，造成尿量增加。

然而，關鍵在於過量飲酒的副作用。陳鈺昕解釋，過量飲酒會「麻痺神經」，進而影響膀胱收縮及尿道括約肌的功能，最終造成「急性尿滯留」，讓人面臨想尿卻尿不出來的痛苦窘境。

過年貪杯小心堵住！陳鈺昕點名5大族群，酒後最容易發生尿不出來的慘劇：

1. 大量飲酒者：酒精麻痺膀胱收縮神經，導致膀胱無法有效收縮，尿液雖多卻難以排出。

2. 攝護腺問題：常見於40歲以上男性，若本身有攝護腺肥大或發炎，酒精會加劇攝護腺充血腫脹，壓迫尿道造成排尿困難。

3. 尿道狹窄或結石：狹窄會阻礙尿液通過，結石則可能卡在尿道或膀胱頸，皆可能阻塞出口。

4. 憋尿習慣者：長期憋尿會讓膀胱肌肉疲乏，再加上酒精麻痺神經，膀胱功能更下降。

5. 服用特殊藥物：部分感冒藥、抗過敏藥（含抗組織胺），以及抗憂鬱、氣喘藥等抗膽鹼藥物，會抑制膀胱收縮，影響排尿。

此外，糖尿病患者也要注意，長期高血糖會引發神經病變，損害膀胱神經與功能，同樣會增加尿滯留風險。

陳鈺昕提醒，酒精引起的通常為急性尿滯留，主要症狀包括用力擠壓腹部也尿不出來，或僅有幾滴，且伴隨下腹部劇痛、腹部鼓脹等不適感。一旦出現上述症狀，需立即送醫導尿處理，否則恐造成膀胱破裂、尿液流入腹腔引發感染、失血休克；或尿液逆流導致腎臟積水或損害。

想預防過年進急診掃興，陳鈺昕建議，飲酒應「控制飲酒量」，避免短時間攝取大量酒精，並交替喝水稀釋濃度；最重要的是「有尿意就去」，定時排空不憋尿。若有固定服用抗組織胺等藥物，或本身有攝護腺肥大問題者，建議避免飲酒並及早治療。