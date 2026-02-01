韓國「諾羅病毒」暴增　羅一鈞：在當地吃海鮮、飲水要注意

▲慎防諾羅疫情，無法完全煮熟的生蠔恐增風險。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

現在是寒假期間，加上即將來到的春節假期，民眾出國旅遊機會增加，疾管署署長羅一鈞分析日韓是國人冬季較常前往地區，日本流感疫情處於下降階段，反而是韓國諾羅病毒疫情有在暴增，前往時要特別注意飲食衛生。疾管署也整理傳染病提醒，建議民眾於出國前先瞭解當地疫情，做好相關預防與防範措施。

針對出國提醒，羅一鈞表示，近期韓國諾羅病毒疫情暴增，如果前往韓國旅遊，遭遇比較沒有自來水，要飲用地下水或者是山泉水的情況，或者是會吃到無法完全煮熟的生蠔、海鮮貝類的時候，例如吃烤肉時有烤貝類的情況，特別要注意可能會有諾羅病毒感染引起的疫情。

疾管署指出，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。疾管署提醒，旅遊品嚐當地美食時，務必留意飲食衛生，儘量選擇有信譽且環境清潔之餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會。

流感、新冠等呼吸道傳染病疫情

去年底日本一波流感疫情引發國人關注，羅一鈞分析，當地疫情在12月達到高峰，目前都是處於下降階段。根據疾管署監測顯示，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。

至於其他呼吸道傳染病，疾管署指出，全球新冠病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升；另全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。

疾管署提醒，民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。目前公費新冠疫苗限期放寬全民接種至2月28日，滿6個月以上、尚未接種民眾都可以免費施打。

印度立百病毒疫情防範

近期印度發生立百病毒疫情，疾病管制署已經預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，預計於3月中旬預告期滿後正式公告，並依法執行相關防疫措施。

羅一鈞指出，立百病毒R0值（基本傳染數）低，造成流行風險低，目前為止尚無輸出到其他非流行國家的病例，後續會觀察疫情是否有流行社區傳播發生，再來評估是否需發布旅遊疫情警示。

而近年立百病毒病例主要發生於孟加拉及印度，疾管署提醒，民眾如果前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

民眾出國應注意相關症狀、就醫告知旅遊史

疾管署提醒，旅途期間如有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛等症狀，請告知機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合必要檢疫防疫措施。回國後21日內有上述症狀，也請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。

由於某些傳染病潛伏期達6個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。