「不痛＝沒病」觀念害死很多人！醫揭2殘酷結局：腫瘤已撐破肚皮

記者李佳蓉／綜合報導

不少人總以為「生病一定會痛」，若身體沒異狀代表沒問題，但這觀念看在醫師眼裡卻「害死很多人」。胃腸肝膽專科醫師陳保中示警，腸胃道癌症初期常被稱為「無聲殺手」，關鍵原因在於腫瘤不僅會欺騙大腦，內臟器官更是遲鈍。他也揭露殘酷真相，等到民眾因痛覺就醫時，腫瘤往往已經大到「塞好塞滿」或「撐破肚皮」了。

腫瘤會騙大腦！內臟其實超遲鈍

陳保中醫師在粉專發文提到，很多人常問：「醫生，我平常都不會痛，應該沒事吧？」但他解釋，這觀念大錯特錯。腸胃道癌症之所以無聲，首先是因為「腫瘤會騙你的大腦」。理論上腫瘤侵犯深層碰到神經應會傳導痛覺，但狡猾的癌細胞在侵犯同時，常會阻斷傳導訊號。

陳保中形容，就像是「小偷剪斷了你家的警報系統電線」，雖然小偷已經進屋，但警報器沒響，屋主在客廳覺得天下太平，殊不知家裡其實已經快被搬空。

其次，陳保中說明，「內臟本身是個遲鈍的傢伙」。像是肝、膽、胰臟等器官，內部其實沒有痛覺神經，只有外層包覆的「腹膜」才有感覺，因此當腫瘤長在裡面時，患者完全無感。

到底要等到什麼時候才會痛？陳保中列舉2種情況，結局通常都很殘酷：

1. 塞好塞滿：例如食道癌，等到患者覺得吞嚥困難、想吐或脹氣時，通常食道已經被堵住90%了。

2. 撐破肚皮：例如肝癌，等到感覺疼痛時，通常腫瘤已經大到10公分、15公分，甚至大到頂到外層腹膜、刺激痛覺神經，才會發現不對勁。

「當你因為『痛』、『脹』、『吃不下』才走進診間時，往往都已經不是初期了。」陳保中告誡，不會痛不代表沒事，只代表神經還被蒙在鼓裡。他強調，真正有效的預防不是等痛了才掛號，別拿身體去賭那張不會響的警報器，定期的內視鏡與超音波檢查，才是保命關鍵。