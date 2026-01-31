春節慢箋今開放領藥！藥師教過年找藥局用「健保快易通」速查

▲春節提前領藥。（圖／藥師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節提前領慢箋，今天開放領藥。藥師公會提醒，民眾的慢性病用藥如果會在春節連假期間吃完，即可依規定於1月31日至2月13日提前領取下一次藥品備用。過年期間如果遭遇身體不適，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，藥師公會特別拍攝影片，一步一步教如何快速查找。

今年春節連假長達9天，衛福部首度放寬「提前領慢箋」時間，從原本的提前10天調整為可提前14天，自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，讓準備民眾不管是返鄉或者出遊，都可以在春節前充分備足需要的藥品，避免用藥中斷。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，春節前最常被問到「我可以提前領藥嗎」，其實民眾只要記住一個原則，看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，只要藥品確定會在年節期間用完，即可依規定於1月31日至2月13日提前領取下一次藥品備用，避免連假期間無法即時領藥。

不過春節期間天氣變化大，加上可能聚餐頻繁，感冒、腸胃不適、慢性病、藥品不足等狀況特別常見。不少民眾一遇到身體不舒服，第一時間卻卡在「不知道哪裡還有藥局開」。

黃彥儒說，每到春節都會接到許多民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢。健保特約藥局其實可以透過「健保快易通」App查詢營業情形。藥師公會也特別提供影片教學，進入健保快易通選擇醫療查詢→就醫院所查詢（清單）→ 選擇「特約藥局」，即可查看附近藥局名單及回報的營業時段。

黃彥儒也提醒，健保快易通系統所顯示的營業資訊，為藥局事前回報資料，實務上仍可能因人力調度或臨時狀況導致營業時間有所變動，建議民眾依系統查詢到藥局後，出發前先撥電話確認實際營業情形，再前往較為保險。