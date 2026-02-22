過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

▲長輩一個人在家「隨便吃吃」，長期下來恐釀營養不良、肌肉流失。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

春節連假即將結束，子女各自返回工作崗位，家中長輩又得重回「一個人吃飯」的落寞場景。為了省事，爸媽「隨便吃吃」打發一餐，但這看似平常的習慣，卻藏著健康未爆彈！營養師曾建銘提醒，別小看「孤獨進食」的殺傷力，國際最新研究發現，這恐是長輩身體走向衰弱的起點，不只營養大縮水，更可能導致肌肉流失、跌倒風險暴增。

營養師曾建銘在粉專引述2026年剛發表在《Appetite》期刊的最新系統性回顧，該研究整合台灣、日本及歐美等20多項數據，揭露長輩「獨食」背後的隱形危機。他指出，許多人以為長輩只是食量變小，但研究發現，獨自進食會直接導致「食物多樣性變差」，不只蔬果吃得少，連維持肌肉量最重要的「肉類（蛋白質）」攝取量也跟著雪崩式下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「一個人吃飯，最大的敵人其實是『方便』。」曾建銘分析，在獨食的情況下，特別是男性長輩，很容易落入「吐司與泡麵」的陷阱。數據顯示，男性獨食時極易選擇白吐司、即食食品或含糖飲料來果腹。這種吃法雖然熱量足夠，但營養卻是空的，長期下來體重若驟降超過5%，往往意味著肌肉流失，接著「衰弱症」就會找上門，連帶讓跌倒、生病的風險暴增。

子女該如何協助爸媽度過「獨食危機」？曾建銘提出3招「陪吃」建議：

1. 備餐神助攻：子女可在週末幫長輩備妥分裝好的滷雞腿、燉肉或魚片。重點是讓長輩只要加熱就能吃到優質蛋白質，省去從頭烹煮的麻煩。

2. 視訊也是陪伴：現代科技發達，即便人不在身邊，偶爾開個視訊陪爸媽吃晚餐也是好方法。研究顯示，光是創造出「共食的氣氛」，就能有效促進長輩食慾。

3. 善用營養品：若長輩真的胃口不佳或吃不下肉，適度使用高蛋白營養補充品，是預防衰弱的最後一道防線。

曾建銘呼籲，吃飯不只是為了填飽肚子，更是為了「養」好身體。過完年後，別忘了多關心家鄉爸媽的餐桌，別讓孤單悄悄吃掉他們的健康。