「加熱菸免稅」規定一堆人搞錯！國外帶回最重罰500萬

▲國健署提醒，相關加熱菸產品，只能在國內的免稅店買。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

財政部修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》，自2月1日起，開放旅客自台灣免稅商店購買經衛福部核定的加熱菸品，每人限量200支可免稅入境。國健署提醒，相關產品只能在國內的免稅店買，凡自國外購買加熱菸或加熱菸載具攜帶入境，一律違法，最重可處500萬元。

相關新制公布後，為避免讓民眾誤會「出國可攜帶加熱菸回台」，國健署說明，目前通過健康風險評估審查、核准販售的加熱菸品項極少，且相關產品並未在國外上市，凡自國外購買加熱菸或加熱菸載具攜帶入境，依《菸害防制法》規定，可處新台幣5萬元至500萬元罰鍰，並須銷毀或退運，呼籲民眾切勿誤信錯誤資訊，以免觸法受罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了法規誤解風險，也有民間團體對免稅店販售與展示加熱菸提出疑慮。全國家長會長聯盟理事長陶蓮生指出，現行《菸害防制法》及相關管理辦法，對一般零售通路的菸品展示有明確限制，包括擺設位置、展示方式與包裝規範，目的在於降低對兒童與青少年的吸引力，但這些規範並未涵蓋機場與港口免稅商店，使免稅店成為法規相對空白的區域。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則提醒，加熱菸仍屬菸品，含有尼古丁，具有成癮性，同時仍含焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，也會產生二手菸與三手菸危害，對吸菸者本人及周遭他人的健康造成傷害，民眾切勿因「新型菸品」的外觀而低估其健康風險。

國健署再次呼籲，免稅新制僅限於「台灣免稅店購買、且通過審查的指定產品」，國外攜帶加熱菸回台仍屬違法行為，民眾出國前務必釐清相關規定，避免誤踩法規紅線。