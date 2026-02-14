最危險「3種大便顏色」！　醫急喊：黑黏屎直接掛急診

▲看在肝膽腸胃科醫師眼中，有3種糞便顏色很危險，民眾務必提高警覺。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

過年前忙著大掃除，但刷馬桶之餘，別忘了低頭看一眼內容物。肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，「便便顏色，常常比你年度健檢更早提醒你。」一旦出現鮮紅色、黑亮像柏油，以及灰白色等3種糞便顏色，恐是腸胃道甚至腫瘤在發出警報，尤其出現「又黏又臭」的黑便合併頭暈時，請直接掛急診。

卓韋儒醫師在粉專指出，過年期間，民眾在大吃大喝時也要檢視自身腸胃狀況。他列出必須警覺的「3種糞便顏色」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 鮮紅色：別只當痔瘡

卓韋儒表示，看到馬桶內滴血或糞便表面沾血，除了常見的痔瘡、肛裂外，也可能是腸炎、憩室出血、息肉甚至腫瘤的徵兆。他提醒，如果出血反覆出現、量變多，或是合併腹痛、發燒、貧血，請務必就醫評估。

2. 黑亮像柏油、又黏又臭：小心「黑便（Melena）」

這種狀況通常跟上消化道出血（如胃潰瘍、十二指腸潰瘍、嚴重胃炎）相關。卓韋儒解釋，雖然吃鐵劑、含鉍藥物也會讓糞便變黑，但通常沒有那麼強烈的「柏油感」。若發現大便呈現黑亮、黏稠又有腥臭味，或合併頭暈、心悸、甚至吐血，「請直接掛急診！」

3. 灰白／陶土色：膽汁沒進到腸道

常見原因是膽道阻塞，如結石、發炎或胰膽相關問題。卓韋儒提醒，如果同時出現「眼白或皮膚變黃」加上「尿液像濃茶（深色）」，請儘快就醫。

過年期間醫療資源緊湊，到底什麼情況該衝急診？卓韋儒也傳授「就醫優先級口訣」供民眾自我判斷：

立刻急診：大量出血、黑便合併頭暈心悸、吐血。

儘快就醫：反覆血便、灰白便合併黃疸／深色尿。

可先記錄：一次性少量鮮紅血（但仍建議門診諮詢找原因）。

卓韋儒強調，早期發現早期處理，才能在過年期間安心大口吃年夜飯。