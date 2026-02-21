只吃4天就變笨！高脂高糖「害記憶力掉16%」　醫4招救開工腦霧

▲準備開工卻腦筋變鈍，醫師提醒過年期間飲食恐怕是問題。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

準備開工，腦袋卻變得鈍鈍好像「腦霧」。醫師指出，年假期間的大魚大肉、餅乾糖果會讓大腦記憶中樞暫時當機，研究顯示連續4天攝取高脂高糖飲食，結果記憶力下滑近16%。民眾可以透過4個小方法，包含飲食、作息等調整，幫助大腦在收假前慢慢回神。

短期的高脂高糖飲食對大腦的傷害遠比想像中快。開業家醫科醫師李唐越指出，根據一份發表於《PLOS ONE》期刊的研究，找來平時飲食規律、沒有代謝疾病的102位大學生，隨機分成兩組，連續4天在實驗室吃早餐；其中一組早餐含有較高比例的飽和脂肪與添加糖，結果顯示到了第4天，這一組學生在單字記憶測試中的表現竟然就大幅衰退了近 16%，對飢餓與飽足的感應力也明顯變得遲鈍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李唐越解釋，短時間內高劑量的糖分與脂肪，會干擾大腦中負責學習與記憶的海馬體神經功能，讓人出現「放個假，腦袋就變慢」的感覺。

刊登於神經科學期刊《Neuron》的一項小鼠研究顯示，短期攝取大量高脂食物，會影響大腦運送血糖的機制，導致記憶中心「齒狀回」的葡萄糖供應不足，讓海馬體陷入類似缺糖的狀態。為了撐住運作，大腦內部的警報系統會變得過度緊張，反而讓訊息傳遞變亂，進而出現注意力不集中、腦霧感，記憶力跟著打折。

所幸這樣的變化並非不可逆，李唐越分享4個簡單的小撇步，幫助大腦在收假前慢慢回神。

1、飲食逐步降油降糖

收假前幾天開始慢慢忌口，減少炸物、甜點與含糖飲料的攝取，避免血糖大起大落，有助於大腦恢復穩定運作。

2、吃得營養均衡

可參考「211 餐盤」原則，每餐2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀類，讓大腦有穩定能量來源，也能避免忽多忽少的進食方式影響代謝。

3、可嘗試溫和的輕斷食

可嘗試 168 斷食法，藉由拉長不進食的時間，達到穩定血糖。但要以身體能適應為原則，不必過度勉強，更忌諱採取極端斷食。

4、調整作息

收假前提早入睡、固定起床時間，讓生理時鐘回到上班節奏，有助於專注力與記憶力更快恢復。

李唐越提醒，連假後出現腦霧與記憶力下降，多半是暫時現象，只要飲食與作息慢慢回到正軌，大腦通常能在幾天內逐步恢復清晰，但如果已恢復正常作息一到兩週，仍出現注意力難以集中、血糖偏高，或是遲遲無法擺脫高脂高糖飲食習慣，就建議及早透過醫師或營養師的協助，找出適合自己的調整方式，幫助身體盡快回到穩定的代謝平衡狀態。