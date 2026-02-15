過年零食越吃越躁！「6種點心」營養師激推

▲堅果含有好脂肪，適合當過年零食。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

團聚聊天，零食、點心往往一不小心就吃過量。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，飲食確實會影響情緒，尤其過年期間常見的高糖、高熱量零食，容易造成血糖劇烈波動，讓人感到疲倦、煩躁，甚至越吃越想吃，建議過年多以6類食物當點心。

陳韻婷說明，情緒穩定與體內「血清素」息息相關，而血清素的原料之一「色胺酸」必須透過飲食攝取，若點心多為糖果、糕餅或含糖飲料，幾乎不含色胺酸，容易讓情緒起伏加大，因此與其完全不吃點心，不如選對種類，兼顧年節氣氛與身心健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提醒，餅乾、肉乾、堅果酥等零食多屬高鈉、高糖、高熱量，建議小份量分食、多補充白開水或無糖茶，降低身體負擔，特別推薦以下6類適合過年享用的「好心情」點心。

1.堅果搭配70%以上黑巧克力

堅果富含鎂與好脂肪，有助神經放鬆，高可可含量黑巧克力則含有抗氧化物，對壓力調節有幫助，且少量就能帶來滿足感，不易過量。

2.新鮮水果加無糖優格

乳製品與香蕉含有色胺酸，莓果類富含抗氧化物，加上益生菌可促進腸道健康，而腸道與情緒穩定也密切相關，有助避免暴食。

3.毛豆或滷豆干

這類食物作為鹹食點心，黃豆蛋白與色胺酸能幫助穩定血糖，減少情緒煩躁，且咀嚼感高、飽足感佳。

4.烘烤黑豆

黑豆富含植物性蛋白質、花青素與膳食纖維，可補足過年大魚大肉中較不足的纖維攝取，維持腸道健康。

5.低糖豆花

豆製品含色胺酸與大豆異黃酮，有助穩定情緒並調節荷爾蒙，建議糖水減半或改以無糖豆漿為湯底，配料選擇燕麥、薏仁、紅豆等全穀雜糧類更佳。

6.牛奶燉銀耳

白木耳富含多醣體，有助降低慢性發炎與壓力反應，搭配牛奶可補充色胺酸，溫熱飲用更能帶來放鬆感，熱量也相對較低。