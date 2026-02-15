出國吃壞肚子「24小時自救法」必收藏！醫：喝這飲料越拉越慘

▲日本東京、大阪等都是台灣人熱愛的觀光勝地。（圖／本報資料照）

農曆春節到，不少國人早已訂好機票準備出國旅遊，但在大啖異國美食的同時，最怕「吃壞肚子」害得行程全泡湯。當腸胃突然鬧脾氣，許多人第一反應是忍一下就好。對此，肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，處理方式錯誤反而會越拉越久，並傳授「24小時救援法」，依據發病時間分階段處置。一旦出現高燒不退、血便或嚴重脫水，請立即就醫。

▲腸胃不適3階段自救法，出國人必收藏！（AI協作圖／記者李佳蓉製作，經編輯審核）

醫師卓韋儒在粉專指出，旅途中遇到腸胃不適，若處理不當，恐讓病程延長。他將應對策略分為「3個黃金階段」：

第一階段：前6小時（腸胃全面停工）：這時的關鍵是讓腸胃「休息＋補水」。卓韋儒建議患者「暫時別吃」，僅補充口服電解水（ORS）或稀釋清湯。值得注意的是，許多民眾習慣腹瀉時喝運動飲料，特別提醒，「運動飲料糖太高，會讓情況更糟」，應盡量避免。

第二階段：6～12小時（軟食＋保護腸壁）：經過初步休息後，飲食策略轉為「軟食」。卓韋儒建議，可選擇白粥、白吐司、蘇打餅或是香蕉；藥物方面可搭配蒙脫石（Smecta），幫助腸黏膜上一層保護膜。此階段仍要嚴格避開牛奶、油膩及高糖食物，以免刺激腸道。

第三階段：12～24小時（修復與穩定）：進入恢復期，卓韋儒建議補充益生菌，協助腸道恢復平衡。若此時仍有腹瀉情形，可短期使用止瀉劑（Loperamide）。

雖然大部分的吃壞肚子可靠休息緩解，但卓韋儒也列出「紅線警訊」，一旦出現「高燒不退」、「血便」或「嚴重脫水（如尿少、頭暈、嘴唇乾）」這3種情況，絕對不能硬撐，請立刻就醫尋求專業協助。他提醒，旅行難免有意外，但只要收藏好這篇救援法，下次出國就能更安心。