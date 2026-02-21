春節走太多膝蓋痛　中醫曝2大萬用保養穴

▲春節走春長輩容易酸痛，中醫師許名鈞提出3招保健法。（圖／彰化馬光中醫提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間，拜年走春是溫馨傳統，卻也常讓長輩們膝蓋無力、腰背痠痛。中醫認為「肝主筋，腎主骨」，隨著年齡增長，肝腎氣血自然耗損，筋骨失去滋養就容易疲軟；加上春節若遇濕冷，寒濕阻塞氣血，更會「不通則痛」。別擔心！醫師分享三大保養要訣「穴位熱敷」、「藥膳茶飲」、「行走細節」，讓長輩們輕鬆過好年！

彰化馬光中醫診所許名鈞醫師表示，走春後若感腿腳痠軟，除了休息，按摩穴位搭配熱敷能有效促進氣血、放鬆肌肉。建議可按摩兩個「萬用保養穴」：一是「足三里穴」，位於膝蓋外側凹陷往下約四指寬，常按能補氣養血、增強下肢耐力；二是「陽陵泉穴」，在小腿外側、膝蓋下方腓骨頭前緣凹陷處，按壓可舒緩關節與肌肉痠痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節走春長輩容易酸痛，中醫師許名鈞提出3招保健法。（圖／彰化馬光中醫提供）

針對特殊體質，高血壓長輩可多按壓腳背大拇趾與第二趾骨縫間的「太衝穴」，有助平肝穩壓、緩解頭暈；糖尿病長輩則建議按摩腳踝內側尖往上四指寬的「三陰交穴」，能改善下肢循環、減輕麻木痠軟。此外，睡前用乾薑、艾葉、紅花等藥材自製熱敷包，熱敷穴位十五到二十分鐘，更能深層驅寒活絡，徹底消除疲勞。

許名鈞指出，年節飲食豐盛，筋骨保養應遵循「溫補肝腎、不加重負擔」原則。一般體質可用杜仲、桑寄生、黨參各三錢與枸杞二錢沖泡日常茶飲；高血壓長輩則推薦「天麻桑寄生降壓茶」，以天麻二錢替換黨參，並加菊花一錢，能強健腰膝、平肝穩壓；糖尿病長輩適合「黃精杜仲健步茶」，以黃精三錢、石斛二錢調配，益腎抗疲勞，同時改善口乾。

▲春節走春長輩容易酸痛，中醫師許名鈞提出3招保健法。（圖／彰化馬光中醫提供）

湯品方面，高血壓或高血脂長輩可烹煮「天麻杜仲鮮魚湯」，用白肉魚搭配天麻、杜仲等藥材，護心顧筋骨；糖尿病長輩則適合「山藥牛膝排骨湯」，但許醫師提醒，山藥屬澱粉類，食用後同一餐的主食需減量，以維持血糖穩定。

許名鈞強調，長輩預防筋骨傷害，走春時需注意幾個細節，首先「分段休息不硬撐」，建議長輩每走二十分鐘就休息五分鐘，避免關節持續承重；其次「足部保暖是關鍵」，務必穿著保暖吸汗的襪子與支撐防滑的健走鞋，防止寒濕從腳底侵入；最後「正確姿勢搬重物」，提拿重物時切記「先蹲下、背挺直、用腿力」，切勿直接彎腰，以免腰部扭傷。長輩們都能筋骨強健、步履輕盈，開心迎接新的一年。