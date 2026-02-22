台人愛白飯麵條配素菜　醫警告血糖反升更快

▲春節大魚大肉，彰濱秀傳醫院教民眾如何吃素更健康。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間，不少民眾選擇大魚大肉，但也有人為了健康改吃素食。不過，你知道嗎？吃素不等於血糖安全！近年臨床上發現，許多患者即使長期吃素，血糖仍然反覆失控，關鍵不在於「有沒有吃素」，而在於「吃的是哪一種素食、怎麼吃」。為了破解這個迷思，彰化在地醫療團隊結合「漢方料理與代謝醫學」，推出創新飲食，認識什麼才是真正健康的素食。

彰濱秀傳新陳代謝科蕭立偉醫師、傳統醫學科醫師邱伯恩與林宏軒廚師跨領域合作，推出「一堂一餐決策課」為概念的漢方蔬食料理示範，把代謝醫學、中醫體質辨證與日常飲食接軌。透過 「先吃非澱粉蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉」 的進食順序，可以有效降低餐後血糖與胰島素波動。這背後的機轉與膳食纖維增加、胃排空變慢，以及腸泌素（如 GLP-1）調節有關。

蕭立偉表示，許多看似清淡的素食餐，其實以白飯、麵條、根莖類澱粉為主，缺乏蛋白質與脂肪的「血糖緩衝」，血糖上升反而更快。素食最常見的「三大血糖陷阱」包括，植物性不等於低升糖：許多素食餐以白飯、麵條、根莖類澱粉為主，缺乏蛋白質與脂肪的「血糖緩衝」，血糖上升反而更快。蛋白質攝取不足：長期蛋白質攝取不夠，也會影響血糖穩定。高度加工的素食製品過多：加工素食常含有高油、高糖與添加物，不利血糖控制。

蕭立偉指出，「非澱粉蔬菜」才是穩定血糖的核心配置，包括多數葉菜、十字花科、菇類與瓜類；而玉米、南瓜、地瓜、芋頭、蓮藕等，應被視為澱粉份，而非蔬菜份。此外，即使是同一種蔬菜，煮法與加工程度也會大幅影響血糖反應——保留咀嚼感的清炒、川燙拌油，遠比打汁、煮到軟爛、只喝菜湯更為友善。

邱伯恩補充，中醫體質辨證能協助個人化調整飲食，例如氣虛、濕熱等不同體質，適合的食材與烹調方式也會有所不同，這正是漢方結合現代營養學的優勢。林宏軒也強調，這次設計的料理不僅適合糖友，也適合一般家庭作為日常健康餐，讓素食不只是「吃素」，更是「吃對結構、吃出健康」。

彰濱秀傳醫院指出，樂活自然療癒中心以「預防醫學與生活型態醫學實踐」為核心，結合中醫體質辨證、現代營養概念與日常飲食指導，協助民眾將健康落實於每一餐、每一天，而是透過飲食、生活型態與個人化調整，陪伴民眾建立可長期維持的健康生活模式。

▲彰濱秀傳醫院樂活自然療癒中心把代謝醫學、中醫體質辨證與日常飲食接軌。（圖／秀傳醫院提供）