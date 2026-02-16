ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

確診攝護腺癌等不到手術　馬國男跨海來台治療

▲▼來自馬來西亞的鍾先生(右3)出院前與泌尿科歐宴泉院長(右4)等團隊合照。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

馬來西亞59歲鍾先生，健康檢查時發現前列腺（攝護腺）指數高達18.5，經安排MRI與細胞切片，確認是罹患攝護腺癌第二期，但不知等到何時才能動手術，決定跨海到台灣童綜合醫院接受治療，術後隔日即下床，第二天更可自由走動，讓他非常感謝醫療團隊的完善服務。醫師指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，但在早期卻因為沒有明顯症狀，所以容易被社會大眾忽視，這使得許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來。

鍾先生因發炎導致指數飆高，先服用藥物三周後複檢，前列腺指數僅下降到14.5，經深入檢查，罹患是攝護腺癌第二期，他希望接受微創達文西手術，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院，還需要等待醫師手術排程，他和家人都非常焦急，經由認識的醫師建議，決定到台灣童綜合醫院接受治療。

鍾先生先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查，再由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好。

鍾先生表示，在馬來西亞得知前列腺指數過高到最後確認罹癌，前後花了五周的時間，那時候每天都很煎熬，最後毅然決然決定到台灣治療。以前就聽過台灣醫療技術與服務都很棒，到童綜合醫院進行治療與住院過程，更感受到醫療團隊的效率，以及悉心親切的服務品質。

早期攝護腺癌患者的十年存活率超過九成，但目前在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急；因此呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

