台中女心臟血管硬如水管　醫用震波打通救命

▲▼長安醫院利用震波碎石術，解決患者血管繞道術後心臟仍缺血之苦。（圖／長安醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名57歲的李小姐長期罹患冠狀動脈疾病，曾在醫學中心接受心導管治療並放置藥物塗層支架，後續又再接受冠狀動脈繞道手術。然而術後胸悶與放射性背痛症狀仍反覆出現，病情加劇，經長安醫院心血管中心主任盧炯睿以「IVL血管內震波碎石術」震碎鈣化組織， 這才終結困擾多年的「心頭之患」。

回顧病史，李小姐多年前即接受過冠狀動脈藥物支架治療，4年前因再次狹窄，在他院接受心導管介入，惟效果有限，最終改以外科繞道手術處理。未料繞道血管後續仍發生阻塞，使心臟灌流再度仰賴原本已高度病變的冠狀動脈，形成結構複雜且風險較高的臨床情境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧炯睿指出，患者多次介入治療後仍反覆狹窄，且合併嚴重鈣化的支架內再狹窄病灶，若僅使用傳統高壓球囊，容易出現擴張不足，甚至增加血管剝離或破裂的風險，在評估各種條件後，決定導入「IVL血管內震波碎石術」。

該技術透過低能量、精準控制的震波作用，破壞深層鈣化結構，使血管恢復順應性，進而協助後續支架的擴張與置放。IVL的概念可比喻為「處理老舊水管內頑固水垢」，不同於單純以高壓球囊硬撐，IVL著重於改變鈣化結構本身，以降低血管損傷風險並提升治療效果。但該技術並非適用於所有病人，仍需依個別病灶條件審慎評估。

盧炯睿提醒，冠狀動脈疾病屬於慢性進行性疾病，即使完成支架置放或繞道手術，仍需長期規律服藥、控制危險因子並定期追蹤。若出現反覆胸悶、心悸或不明原因的長期背痛，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。