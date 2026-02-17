滑手機追劇追到眼睛張不開　醫揭乾眼症警訊

▲台中有名詹姓老師受乾眼症困擾，甚至眼睛每到下午就「打不開」，被查出是眼瞼油脂分泌功能變差。（圖／豐原醫院提供）



記者許權毅／台中報導

現代人用眼頻率高，遇到乾眼症可不能輕忽！豐原醫院眼科主任呂姿瑢說，有一名詹姓老師眼睛乾到出現灼熱感，更出現眼瞼痙攣、張不開。經檢查發現是眼瞼油脂分泌功能變差所導致。

豐原醫院說，64歲的病患用眼時間長，近年逐漸出現眼睛乾澀、刺痛與灼熱感，後來更合併明顯的眼瞼痙攣，最嚴重時，每天午後眼睛幾乎無法張開，眼皮不自主緊閉，不僅影響日常生活，也讓她承受相當大的身心壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生福利部豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，乾眼症若長期沒有改善，眼睛會一直處於不舒服、被刺激的狀態，久而久之可能導致眼皮不受控制地抽動，甚至出現眼瞼痙攣或頻繁眨眼的情形。許多民眾以為乾眼只是「眼睛缺水」，其實常與眼瞼油脂分泌功能變差有關，導致眼睛表面的保護層不穩定，才會反覆出現不適症狀。

經檢查後，確認病患的乾眼症與眼瞼油脂分泌異常有關，因此安排脈衝光治療。而脈衝光治療是利用溫和的光能照射眼瞼周圍，幫助改善眼部長期發炎的狀況，讓原本阻塞的油脂分泌逐漸變得順暢，進而提升眼睛表面油脂層的穩定度，減少淚水層蒸發，有助改善眼瞼痙攣。

▲豐原醫院眼科主任呂姿瑢以脈衝光替患者改善問題。（圖／豐原醫院提供）



呂姿瑢提到，脈衝光治療屬非侵入性療程，每次約10至20分鐘，通常建議每3至4週進行一次，約3至4次為一個療程，可立即恢復正常作息，適合忙碌上班族與長時間用眼族群，隨著眼睛不再長期受到刺激，讓患者病灶大幅改善。

呂姿瑢說，乾眼症屬於慢性問題，若已出現眼皮抽動、頻繁眨眼或眼睛難以張開等情形，代表眼睛可能已長期處於過度刺激狀態，應及早接受眼科檢查與評估。